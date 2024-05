“Es atómica, es mi ídola”: Marco Enríquez-Ominami comenta la posibilidad de que su esposa Karen Doggenweiler sea animadora del Festival de Viña 2025

Marco Enríquez-Ominami reflexionó y comentó sobre la posibilidad de que su esposa, Karen Doggenweiler, sea la animadora del Festival de Viña del Mar 2025, luego de que Mega y la productora Bizarro se adjudicaran la licitación para el periodo 2025-2028.

En una entrevista con La Cuarta, ME-O expresó su entusiasmo por ver a Karen Doggenweiler en la conducción del certamen viñamarino, al mencionar: “Sería fantástico. Creo que Karen es atómica, es mi ídola, es Wonder Woman. Hemos construido una amistad tan espectacular y un amor tan sólido y me parecería genial”.

Aseguró que tiene “todos los méritos” para animar el certamen viñamarino

El reconocimiento de Karen Doggenweiler como opción predilecta para animar Viña 2025 no para de crecer, considerando su destacado trabajo en el matinal Mucho Gusto. “Ojalá, ojalá, porque creo que tiene todos los méritos, las ganas y el talento. Ojalá, ojalá, pero depende mucho del canal y etcétera. Pero creo que Karen lo haría fantástico. Ella es un animal televisivo”, comentó al respecto el excandidato presidencial.

“Karen es una bestia... Mira, no toma, no tiene vida bohemia, es lo más rigurosa que hay. Ella vive por sus hijas, su familia, por su público, por su canal, punto. Y por mí, en las noches, cuando vemos series, no lo otro que estás imaginando”, añadió Marco Enríquez-Ominami.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de Mega sobre los conductores del Festival, Karen Doggenweiler expresó su disposición a subirse al escenario de Viña 2025. En Mucho Gusto, ella mencionó: “No está zanjado, falta todavía. Pero todo indica que a lo mejor podría ser, eventualmente. Yo creo que sería un precioso y lindo reconocimiento”.