Tras la alerta del SERNAC: cómo identificar la falsificación de café que está poniendo en riesgo la salud en Chile

Esta semana el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una advertencia sobre un café instantáneo falsificado que podría poner en riesgo la salud de quienes consumen la bebida.

En detalle el producto estaría utilizando ilegalmente los logos de la marca Nescafé y se estaría comercializando en distintas ferias libres y otros establecimientos comerciales ubicados en la región Metropolitana.

A raíz de todo lo anterior el Servicio impulsó un “proceso de fiscalización transversal” para chequear los antecedentes sobre el origen, cadena de distribución y cómo se ha puesto a disposición de las compradores.

¿Cómo identificar el nuevo café falsificado del que advirtió el Sernac?

En primer lugar hay que tener en consideración que el producto en cuestión se trata de una “recarga” de Nescafé de 50 gramos. Pero ojo, porque Nestlé Chile no cuenta con esa modalidad de formato en su línea de producción.

Por otro lado, el envase plateado y rectangular en forma, incluye una etiqueta que está obsoleta. “Hace más de cinco años no está presente en productos de café de la marca implicada”, explicó la entidad fiscalizadora.

Otro detalle importante radica en que la etiqueta no tiene un número de lote y tampoco un código de barra, normas obligatorias y no deben confundirse con el código QR que sí aparece en el empaquetado, el cual no tiene nada que ver con lo anterior.

¿Y de qué forma se puede evitar caer en el engaño? Según Andrés Herrera, Director Nacional de SERNAC, hay que: “asegurarse de obtener productos de distribuidores legales y certificados”.

Ahora bien, si ya se hizo la compra lo que se debe hacer es dejar de consumirlo y solicitar la devolución del dinero o el cambio del producto en el lugar donde se adquirió.

Ampliar

“No afecta sólo a la empresa (...) sino que es un agravio enorme a pequeñas empresas que, de buena fe, puedan adquirir productos para la comercialización a sus clientes sin saber el daño que puede provocar aquello”, precisó la autoridad.