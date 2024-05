Blue Mary se va con todo contra Oriana Marzoli y la califica de “superficial” y “clasista”

Blue Mary y Oriana Marzoli, participantes de ¿Ganar o Servir?, han sido protagonistas de más de una discusión o pelea durante su estancia en el reality en el Canal 13. Esta semana, en particular, surgió un tenso intercambio de palabras que no pasó desapercibido para los seguidores del reality.

Durante una acalorada discusión, Oriana Marzoli hizo un comentario sarcástico dirigido a la apariencia física de Blue Mary. “Tienes que ponerte dientes de oro para que te vean, para brillar un poquito, imagínate al nivel que hemos llegado”, le dijo la española a la artista del género urbano.

Blue Mary, por su parte, no dudó en expresar su descontento y su percepción sobre Oriana Marzoli en una entrevista con La Cuarta. “No tolero a Oriana. Me parece una persona muy insoportable. O sea, a mí de verdad que me genera rechazo, porque no me gusta la gente despectiva y que trata mal a otras personas”, añadió.

“Ella trata mal a las personas. Tiene esta hueá como de sentirse superior que de verdad me carga. Y, de hecho, yo la molesto ahora porque le digo como que es ella la que tiene el magíster en reality. Ella es muy de sacar el currículum a la mesa, de decir ‘he estado en cuatro realities’ y eso a mí no me importa”, añadió.

Trató a Oriana de “clasista” y “hueca”

Más adelante, la también locutora radial continuó detallando su punto de vista sobre la modelo española, y enfatizó en la forma en que esta se presenta a sí misma como superior debido a su historial en realities. “Sus aires de superioridad de mirar en menos a los demás es, de verdad, terrible, y también siento que es como una persona superficial que se basa como en que ‘no tienes clase’ o ‘yo tengo clase y tú no’”, expuso.

“Trata de ordinaria a todo el mundo, tiene formas despectivas de tratar, como de inútiles, y cosas que no van conmigo y me desagradan”, complementó.

Finalmente, Blue Mary acusó a Oriana de ser clasista y obsesionada con marcas y estatus. “Habla todo el día de marcas, como que de Italia y la hueá. Hay cosas que para mí son de una persona muy hueca… Para mí, una persona se define por sus valores y no por lo que estudió ni si hizo 5 o 10 realities. Eso para mí no te define”, aseguró.

“A mí me molesta ver su trato hacia mí y hacia las otras personas. Igual yo soy cuero de chancho, entonces como que me trate mal a mí no me afecta, pero yo me pongo en el lugar y digo ¡guau! Si le hubiera tocado una hueona más débil, podría hacer lo que quisiera con ella, con su actitud. Entonces, en general, no me gusta”, cerró la participante de ¿Ganar o servir?.