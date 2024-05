¡Soltó todo! Ex de Eduardo Vargas confirmó que La Roja llevó “mujeres al hotel” en Copa América

Se dijo que había entrado un peluquero a la concentración. Sin embargo, ahora, la ex de Eduardo Vargas, Daniela Colett, confirmó una indisciplina con mujeres en el hotel de La Roja, durante la Copa América de Brasil 2021.

Resulta que la brasileña es parte de ¿Ganar o Servir?, el reality de Canal 13. Y ahí habló del futbolista y sus andanzas.

Todo partió porque algunos de sus compañeros le preguntaron por los motivos del quiebre con el delantero de Atlético Mineiro.

Y ahí, la concursante señaló una serie de infidelidades, que se habrían coronado con el ingreso de varias chicas al lugar donde los seleccionados nacionales se hospedaban mientras se disputaba el mencionado evento deportivo.

La verdad de La Roja, Eduardo Vargas y la Copa América

“Cuando pasó lo de la Copa América, que les llevaron mujeres al hotel y salieron fotos de Eduardo con otras chicas, le dije que ya había perdonado una infidelidad, pero no le iba a perdonar una segunda vez. Porque cuando yo digo que me voy, me voy, y sin regreso, un bye bye es para siempre”, lanzó la joven.

Y agregó que “lo que más motivó mi separación de Eduardo, además de las infidelidades, fue que cuando regresamos a Brasil, yo quería volver a trabajar, y él empezó a molestarse mucho con eso, porque quería que yo fuera dependiente de él. Él pensaba que si yo no dependía de él, iba a querer salir de mi matrimonio o buscar algo mejor. Empezamos a pelear mucho por eso, yo iba a reuniones y él me llamaba para controlarme”.

Posteriormente, reveló que “cuando terminamos lo pasé muy mal y empecé una jornada de autoconocimiento. Hoy estoy en mi mejor momento. Tenemos una relación cordial y es un muy buen padre”.

Sin embargo, para varios cibernautas quedó dando vueltas lo que dijo sobre la Copa América y las mujeres dentro del hotel.

Un episodio donde los jugadores rompieron la burbuja sanitaria por el Covid-19 y, tanto el plantel como la ANFP, desmintieron los hechos, asegurando que solo había ingresado un peluquero hasta la concentración.

De esta forma, Daniela Colett echó al agua a los futbolistas de La Roja, recordando uno de los episodios más polémicos de la historia de la Selección Chilena.