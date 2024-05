Miguel Ponce cuestiona su expulsión ante la UC: “En ningún caso hubo falta de respeto”

Santiago

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con una fecha de castigo al DT de Unión Española, Miguel Ponce, tras ser expulsado el pasado fin de semana en la derrota de su equipo ante la UC.

Tras la resolución, el DT nacional expresó sus descargos en conferencia de prensa. “Para mí hay una instancia antes, que es la advertencia, la amarilla. Hay instancias antes, según el comportamiento de uno. Si hubiera sido desubicado, con puteadas, uno entiende más. Yo lo entiendo menos, porque nunca fue así. Pudo haber sido desubicado porque a lo mejor tuve un alza de voz no adecuada, o disposición corporal, pero en ningún caso falta de respeto. Sobre eso, hay alternativas antes”, dijo, criticando el criterio del juez Francisco Gilabert.

“No nos pueden decir de un día para otro que los técnicos no podemos sentir nada. Hay días que uno se puede controlar y otros en que tiene menos control. No estoy pidiendo que seamos especiales, sino que seamos medidos por algo que hacemos. Esto nos apasiona a todos”, remarcó Miguel Ponce, junto con lamentar la doble amarilla a Stefano Magnasco.

“Son interpretaciones deportivas. Uno ve que el pasto salta, que hay un resbalón, lo vemos todos. Hay interpretación, pero a veces para algunos hay y para otros no”, comentó, ya resignado al hecho de que no podrá dirigir al equipo el sábado, ante Huachipato, en Talcahuano.

“Es un equipo que tiene todos los argumentos para complicarte, vienen de ser campeones. Está en el proceso de recambio tras un logro tan importante, pero cuando encuentran el funcionamiento son súper difíciles”, concluyó el DT de Unión Española.