Manuel Pellegrini insiste en su anhelo de encabezar a La Roja: “Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial”

Santiago

Manuel Pellegrini hizo un interesante repaso al desarrollo de su carrera deportiva, la cual lo ha tenido por más de dos décadas cosechando éxitos fuera del país.

Hoy por hoy, su foco está en mantener al Real Betis en Europa. “Ha sido un año en términos generales parecido a los anteriores, clasificamos tres años seguidos a la Europa League, pero las ambiciones crecen, quizá no tanto de la mano con las pretensiones económicas. En la medida que terminemos en Europa será parecido a lo que hemos hecho años anteriores”, dijo el “Ingeniero” en diálogo con Clank Media, instancia donde volvió a reconocer su interés en dirigir a La Roja.

“Sería solamente seleccionador de Chile, no de otra selección, aunque a lo mejor después me arrepienta. Me gusta más dirigir clubes que selecciones, no teniendo a los jugadores solo una semana. Tendría que encontrarme con una parte dirigencial para armar un programa de desarrollo del fútbol chileno, no ir a poner la cabeza por curriculum. Hay que hacer un camino con gente que tenga experiencia y capacidad. Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial”, dijo Manuel Pellegrini, aunque también le deseó éxito a Ricardo Gareca, hoy a cargo de la selección chilena.

El “Ingeniero” y el presente de sus exdirigidos

Al ser una charla con un medio argentino, el foco de la entrevista al DT nacional estuvo en la actualidad de algunos de sus exdirigidos, como Martín Demichelis, a quien dirigió en San Lorenzo, Manchester City y Málaga.

“En un momento estuvo a punto de venirse conmigo al cuerpo técnico de Betis, pero creo que el Bayern Munich lo valorizaba mucho y no lo dejó salir. Seguramente va a ser entrenador de ese equipo en el futuro también. Le salió la oportunidad de River y creo que ha mostrado toda su capacidad que tenía como jugador también como técnico. Es un conductor de grupo inteligente, preparado y que creo que en River lo está haciendo muy bien, me alegro mucho por él. Lo que ha hecho creo que no es fácil, llegar y reemplazar a un ciclo tan exitoso como fue el de Gallardo. Tuvo la personalidad y las ideas claras para imponer su idea y está dando los frutos que River necesita”, remarcó el entrenador de 70 años.

También tuvo palabras, aunque menos cariñosas, para Juan Román Riquelme, hoy presidente de Boca Juniors. “Voy a tener una gran admiración de él como jugador, era superior al 95% de los jugadores, rindió muchísimo en Villarreal. Lamentablemente, la relación técnico-jugador tiene que tener ciertos parámetros que son intransables, si uno no exige un respeto necesario es difícil lograrlo del resto del grupo. No es que haya sido irrespetuoso, pero tenía otra forma de pensar y no pudimos seguir trabajando juntos. Creí que iba a estar más metido en el campo, pero que estaría relacionado con el fútbol, empapado toda su vida. Me alegra que siga aportando todo lo que sabe”, dijo.

Además, puso mesura en el debate respecto de si Lionel Messi es o no el mejor jugador en la historia del fútbol. “Es injusto para todos, cada uno fue el mejor de su época. Messi y Cristiano Ronaldo han marcado una época en el fútbol competitivo. Ninguno de los dos se ha conformado con lo que han ganado”, concluyó Manuel Pellegrini.