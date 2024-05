En 2018 comenzó la construcción del Estadio Olegario Henríquez Escalante de San Antonio. Hoy, tras más de cinco años, el recinto ya construido aún no puede funcionar en su totalidad y esto ha generado bastante molestia en la ciudad costera.

Por lo mismo, Liliana Cancino, vocera de la Mesa Ciudadana por la Defensa del Estadio de San Antonio, busca demandar “al Estado de Chile por grave perjuicio a la comunidad”, causa para la cual ya contactó a abogados.

“Me pidieron información, les interesó el caso, dijeron que sería algo difícil y lento, pero tengo paciencia. También entendieron que se trata de un caso extraño, que ha provocado un gran perjuicio a la comunidad de San Antonio, y por eso lo están estudiando”, señaló la dirigenta sanantonina en diálogo con ADN Deportes.

Apuntó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) como uno de los grandes responsables de que el estadio todavía no tenga una apertura definitiva “La demanda va contra funcionarios municipales, del MOP y la gente que no ha hecho bien su trabajo”, indicó.

“El Estado de Chile ha perjudicado a la comuna en esta causa. Nos dejaron sin un espacio importante. Se han dañado los derechos de salud y recreación, además tenemos una desventaja con otras ciudades que sí tienen estadio, hay una desigualdad”, aseguró Liliana Cancino.

“En 2022 el MOP nos dijo que el estadio se queda cerrado porque no cumple la norma contra incendios, pero después, cuando se tenía el dinero, en vez de arreglar ese problema, prefirieron licitar una multicancha de pasto sintético”, reclamó la integrante de la agrupación cívica sanantonina.

Además, acusó falta de apoyo por parte del club San Antonio Unido, que ni siquiera puede hacer de local en su ciudad. El equipo de la Segunda División está ejerciendo su localía en el Estadio de La Pintana, en Santiago.

“Nunca no hemos juntado para trabajar juntos, ellos por su camino y nosotros por el nuestro, pero no he sentido el apoyo del club para lograr el objetivo”, mencionó Cancino.

“Lo mismo pasa con el municipio, no entendemos a la alcaldesa, ella no ha apurado la causa, la sociedad civil y los deportistas son quienes han estado detrás del MOP para buscar soluciones”, agregó.

“Al final vamos a recibir un estadio viejo, sucio y en mal estado”

La dirigenta denunció que el Estadio de San Antonio está mal cuidado. “La cancha de pasto natural se ha secado dos veces. No se pueden usar las galerías. La pista atlética quedó hecha un chiquero por lo que dejan los pájaros. Las canaletas nunca se han limpiado. No se ha hecho ningún trabajo de mantenimiento del estadio. Todo eso es lo que vemos, imagina todas las demás cosas que no se ven y no sabemos en qué estado están”, comentó.

“Decidieron mantener cerrado el estadio todos estos años porque faltaba cumplir una sola norma y al final vamos a recibir un estadio viejo, sucio y en mal estado”, concluyó Liliana Cancino.

Video cedido sobre estado de la cancha y pista atlética