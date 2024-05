El exministro de Salud, Enrique Paris, abordó en País ADN la tramitación de la ley corta de isapres en el Congreso, donde los parlamentarios discuten a contra tiempo, pues este domingo vence el plazo de la Corte Suprema para la entrada en vigencia del fallo.

“Aquí ha habido una falta absoluta de manejo político. Dejar esto a última hora, como siempre y sin tener ningún acuerdo pactado, volvemos a fojas cero -como escribió Paula Daza-, en el sentido de que al final va a volver a predominar la opinión, o lo que debería haberse hecho desde el comienzo, de la Superintendencia de Salud”, dijo el doctor.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto a otras autoridades, en la comisión mixta donde se tramita la ley corta de isapres

En esa línea, criticó la demora: “Llevamos más de un año discutiendo esta ley para modificar finalmente la ley. O sea, un desorden total, una falta de acuerdos totales. El gobierno no llevó las indicaciones a tiempo, ni tampoco propuso nada hasta antes de ayer”.

“Hay culpas compartidas: Ejecutivo -me incluyo-, Parlamento y las industrias, porque estas cometieron errores graves al no reaccionar a tiempo y no corregir lo que le decía la justicia. Y ahora estamos llegando al último momento a tratar de solucionar los problemas, y eso no puede ser. Es una falta de respeto para los pacientes”, añadió.

Denuncia de colusión contra Indura y Linde

Por otro lado, Enrique Paris se refirió a la denuncia de colusión en el mercado de gases industriales y medicinales contra Indura S.A y Linde Gas Chile: “Es bastante grave, además esto ocurrió en pandemia, donde necesitamos mucho oxígeno”.

“El valor aumentó, según los cálculos de la Fiscalía Nacional Económica, en más de un 40%. Por lo tanto, esto afecta el presupuesto de salud y el presupuesto de los hospitales correspondientes”, finalizó.