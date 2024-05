Estados Unidos suspende el envío de bombas a Israel por su plan de invadir Rafah

Washington de EEUU

El gobierno de Estados Unidos decidió aplicar medidas sobre Israel por su actuar contra la zona de Rafah en la Franja de Gaza. Un alto funcionario vinculado a la Casa Blanca comentó a la prensa estadounidense que hace unos días fue suspendido un envío militar con 3.500 bombas a territorio israelí. El ejecutivo de Washington ha manifestado en diferentes ocasiones su rechazo a que las fuerzas armadas israelíes ataquen el sur del enclave palestino, ya que en ese lugar se mantienen más de 1,4 millones de personas refugiadas por los bombardeos.

El funcionario comento, bajo la condición de que se mantuviera su nombre en el anonimato, que “la semana pasada detuvimos un envío de armas. Se trata de 1.800 bombas de 907 kilos y 1.700 bombas de 226 kilos”. El personero del gobierno norteamericano agregó que “no hemos tomado una decisión definitiva sobre cómo proceder con este envío”. La fuente precisó que la decisión de la administración del demócrata Joe Biden se tomó cuando el primer ministro de Israel, el ultraderechista Benjamin Netanyahu, amenazó con invadir Rafah aunque existiera una tregua.

La misma fuente del gobierno de Estados Unidos expresó que “comenzamos a revisar cuidadosamente las transferencias de ciertas armas hacia Israel que podrían usarse en Rafah. Esto se inició en abril”. El funcionario de la administración de Joe Biden dijo que desde un inicio la Casa Blanca se enfocó en las bombas de 907 kilos por “el impacto que podrían tener en sitios urbanos densos, como hemos visto en otras partes de Gaza”.

The Washington Post informa que según la fuente el gobierno de EEUU el ejército de “Israel no debería lanzar una gran operación terrestre en Rafah, donde más de un millón de personas se refugian sin ningún otro lugar a donde ir”. El medio estadounidense precisó que la embajada israelí en Washington no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios por la suspensión del envío de bombas, cuando la Casa Blanca espera frenar el ataque contra Rafah.