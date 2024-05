Johnny Herrera no entiende que haya solo “tres jugadores de la U, siendo que de Colo Colo hay nueve”

El pasado domingo por la noche, Ricardo Gareca autorizó revelar la prenómina de la Selección Chilena de Fútbol para la Copa América 2024, lista que tiene 55 jugadores, de los cuales solo tres son de la Universidad de Chile.

Solo Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz y Lucas Assadi entraron en la lista, lo que causó extrañeza entre los hinchas azules, considerando que la U es el sólido líder del Campeonato Nacional y, sin mucha discusión, el que mejor fútbol juega en Primera División.

De ello se tomó Johnny Herrera para comentar la nómina de Ricardo Gareca “encuentro super extraño que haya solo tres jugadores de la U siendo que de Colo Colo hay nueve”, esgrimió en el programa de YouTube “Mediapunta”.

“Hay un equipo que juega mucho mejor que el otro. Encuentro que es injusto para la gente de la U que haya tan poco jugador”, dijo el hoy comentarista en TNT Sports.

El 2024 de la Universidad de Chile

En lo mismo, comentó el momento que atraviesa su ex equipo y no tuvo dudas para catalogar a los azules como el mejor equipo en lo que va de año: “sí, de todas maneras y sin discusión. Creo que juega muy bien, le cambió la cara profesor Álvarez a la U, que es lo que pedíamos hace rato. De no mediar un traspié debería ser campeón sin problema, me hace recordar al equipo de Sampaoli en 2011 a ratos”, dijo.

Sobre los referentes del plantel en la presente temporada, Herrera apuntó hacia Lea Fernández: “Con buenos centrales, un buen mediocampo, un delantero como Fernández que podría ser como Eduardo Vargas, que pelea con Marcelo Díaz como el mejor del torneo”, sostuvo.

“La forma en que juega la U, quizás Álvarez no le pega en la clave en los cambios, pero la forma desde el inicio es muy parecida a lo que hacía en la U con Sampaoli”, finalizó el ex portero y capitán de los universitarios.