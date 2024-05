Accidente en carrera de “Autos Locos” en Ovalle termina con cuatro lesionados: participante perdió el control y los atropelló

Una actividad que se presentaba como recreativa y familiar en la ciudad de Ovalle, región de Coquimbo, terminó con un lamentable resultado: una carrera de “autos locos” finalizó con uno de los vehículos atropellando a varios asistentes.

El hecho ocurrió durante la jornada de este domingo. De acuerdo a información de Carabineros, citados por 24 Horas, la carrera se realizó en avenida Las Torres, a eso del mediodía. El vehículo no motorizado que protagonizó el hecho bajó por una pendiente y, tras perder el control, arrolló a un grupo de espectadores.

Dos adultos y dos menores de edad terminaron con lesiones leves y se encuentran fuera de riesgo vital.

El mayor Erwin Orellana, de la Tercera Comisaría de Ovalle, aseguró que el evento contaba con las autorizaciones exigidas por la Delegación Presidencial Provincial de Limarí. No obstante ello, el concejal Gerald Castillo apuntó a “poca coordinación” por parte de la municipalidad: “No había presencia de ambulancia ni de Carabineros, no había vallas papales, que son principales para esta actividad”, acotó citado por el medio antes señalado.

