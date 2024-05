Tras muerte de soldado en Putre: subsecretario FF.AA. confirma que dos conscriptos intentaron autoagredirse

En una declaración este viernes, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, abordó la preocupante situación de los conscriptos afectados en Arica, luego de la muerte de uno de ellos y la posterior emergencia de otros con graves problemas de salud.

Durante una visita a la zona, la autoridad de Gobierno confirmó la existencia de conscriptos que se autolesionaron, siendo derivados a unidades psiquiátricas para recibir atención especializada.

Eidelstein destacó que “la primera preocupación es la salud de los conscriptos, la evolución de la salud de los conscriptos, sobre todo los que están más graves”. La gravedad de la situación motivó una acción inmediata por parte del Gobierno y del Ministerio de Defensa para esclarecer las causas de estos eventos.

En relación con los casos específicos, el subsecretario mencionó: “Este conscripto intentó autoinfligirse algún tipo de daño, pero fue detenido por quienes estaban presentes y derivado a una unidad psiquiátrica”. Respecto a la pregunta sobre si serían dos los soldados que intentaron autolesionarse, indicó que “uno de los casos fue el mencionado y el otro está siendo evaluado en el hospital por condiciones psiquiátricas”.

La preocupación no solo se centra en las condiciones de salud actuales, sino también en las posibles causas detrás de estos sucesos. La autoridad explicó que existen dos bacterias distintas que han afectado a los conscriptos, cada una con efectos devastadores en la salud.

“Una bacteria atacó al tracto intestinal, dificultando la irrigación sanguínea hacia extremidades vitales, mientras que otra bacteria ingresó a través de la piel, activándose y generando complicaciones graves”, agregó.

Ante la especulación sobre presuntos maltratos, Eidelstein instó a esperar los resultados de las investigaciones en curso. “Creo que hay que tener cuidado en difundir todo tipo de noticias respecto a maltrato. Eso tiene que ser parte de la investigación que se tiene que hacer en los sumarios”, expresó.

“A él lo tiene aislado”

La preocupación de las familias se ha intensificado, con madres como Heidi Henríquez denunciando las difíciles condiciones que enfrentan sus hijos, quien sería uno de los casos de soldados que se autolesionaron.

“A él lo tienen aislado, está en el psiquiátrico. Me llamó un capitán y me dijo que no se había intentado matar... había insinuado que quería matarse”, relató la mujer.