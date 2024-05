Mamá de conscripto que intentó quitarse la vida tras muerte de compañero en Putre: “Me hace una videollamada escondido, desesperado”

La situación que están viviendo 45 conscriptos de la Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco en Arica tras la muerte de un joven en una campaña en Putre, sigue agravándose.

A tal punto que este viernes se informó que uno de ellos habría intentado quitarse la vida, siendo trasladado al hospital regional Juan Noé.

Frente a esta información, y mientras en Contigo en la Mañana conversaban con varias progenitoras de los jóvenes que siguen aislados, Heidi Henríquez, la mamá de este conscripto, se acercó a las cámaras.

Y ahí no solo confirmó el hecho, sino que también dio durísimos detalles de lo que su hijo Jacob ha tenido que vivir en estos últimos días.

VIDEO. “Le decía ‘te voy a sacar la cresta para que te mueras luego, no te quiero aquí’”: Revelan crudos testimonios sobre muerte de conscripto en Putrehttps://t.co/5HqblAb84T — Radio ADN (@adnradiochile) May 3, 2024

Conscripto habría intentado matarse

Así, la mujer comentó que “a él lo tienen aislado, está en el psiquiátrico. Ayer, a las siete de la tarde, me avisaron que el intento matarse y lo derivaron en ambulancia para el hospital y que el médico lo estaba viendo”.

Después, relató que “me llamó un capitán y me dijo que no se había intentado matar... había insinuado que quería matarse, que él tenía problemas con nosotros. Pero eso es muy falso, yo amo a mi hijo”.

“Esto empezó mucho antes de que pasara la desgracia con el otro niño. El día 16 yo pedí la baja de mi hijo, porque el me llama por teléfono, me hace una videollamada en el baño, escondido, estaba llorando desesperado. Y me dice ‘mamá, sácame de acá, quiero irme, mamá, por favor, te lo ruego, sácame’. Y tuvo que cortarme porque venían a buscarlo”, denunció.

Tras eso, señaló que “yo puse un reclamo por escrito” y que aún no podía saber de su hijo. Entonces, en medio del contacto, manifestó que, en medio del contacto, la habían llamado.

“A las dos de la tarde me voy a poder comunicar con mi hijo, va a ir un teniente para pasarle el teléfono. Me dijeron que si puedo ir para allá, pero no sé si me dejen entrar”, comentó.

De esta forma, la compleja situación de los conscriptos sigue desarrollándose, mientras sus padres claman para que los dejen retornar con sus familias, tras la indignante muerte de uno de sus compañeros.