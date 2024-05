Hermano de Francisca Sandoval y postergación del juicio: “Nos parece algo complejo, una burla (...) el sentido de la justicia se va perdiendo”

Nicolás Sandoval, hermano de Francisca Sandoval, periodista que murió mientras cubría una marcha el 1 de mayo de 2022, conversó con La Prueba de ADN sobre las actualizaciones del caso y el procedimiento a seguir.

Durante la tarde de este 3 de mayo se confirmó que, tras conversar con la fiscal Marcela Adasme, y pese a desistir de la solicitud de aplazar juicio oral contra el imputado que disparó contra Francisca, la defensa pidió aplazar juicio para el 22 de julio, a lo que el tribunal accedió.

Respecto a todo lo que esto significa y cómo repercute en la familia, el invitado comentó que “esto nos deja peor que en el punto inicial”, ya que extiende y estira el duro proceso que se debe atravesar en búsqueda de justicia.

Conforme a las explicaciones que les entregaron, sostiene que “el argumento es que la parte de la defensa tenía una sobreposición de juicio (...) por una cuestión de derecho, de equidad, la parte de la defensa también tiene el derecho a aplazar”.

“Sin embargo, esto nos parece algo bastante complejo, una burla, porque hemos vivido un tormento durante dos años como familia”, lamentó, apelando a que “llega un punto en que las cosas se van durmiendo y, como familia, el sentido de la justicia se va perdiendo”.

Bajo esta misma línea, Sandoval sostiene que “nosotros lo que queremos como familia es que esto no se olvide, que esto no se aplace más en el tiempo, porque no hay justicia si es que no es oportuna”.

Por otra parte, respecto a las formas de actuar y la presencia de las autoridades, hizo hincapié en que “esto va más allá del Gobierno, acá hay una falla del Estado en cuanto a la protección de los ciudadanos”, indicando que Carabineros “tampoco ejerció la labor”.

Aun así, apuntando a esa colectividad estatal, criticó que las formas de actuar se basan principalmente en “planes reactivos cuando ya ha quedado un desastre como este”.

Un proceso que podría ser aún más largo

A pesar de las diferentes consideraciones que se podrían tener para buscar una resolución más rápida del caso, los cercanos de Francisca saben que hay caminos que pueden estirar aún más el procedimiento judicial conforme a la ley y normativas jurídicas.

Nicolás Sandoval tiene más que claro que “si alguna de las partes lo solicita puede ser posible una eventual postergación”, pero precisamente “eso es lo que queremos evitar. Nosotros queremos que se defina la fecha y se realice ya esto”.

“Porque esto no es que sea un solo día, sino que es una o dos semanas de juicio, eso también va a ser otra batalla en lo emocional para mis padres. Nosotros hacemos un llamado a que si la fecha es para el 22 de julio, por favor se respete eso”, añadió.

“Nosotros como familia encontramos una burla esta postergación”, enfatizó, recordando que este es el segundo aplazamiento que se realiza, ya que anteriormente fue solicitado por la propia Fiscalía.

Investigación del crimen

Otro de los puntos que abordó el bioquímico de profesión es cómo se desenvuelve la investigación en torno al homicidio y cómo se manejará la sanción del crimen en sí ante los tribunales.

Según detalló, se van a “solicitar 25 años de prisión para este tipo -el imputado- por homicidio simple”, aunque bajo su perspectiva “creemos que esto es un homicidio calificado”.

Por otra parte, señaló que “esto no fue algo asilado”, remarcando que “fue en marco de una manifestación. Eso se tendrá que investigar también”, aludiendo a que “mi hermana no fue la única persona que fue herida ese día”.