Día de Star Wars: por qué se celebra cada 4 de mayo y cuánto tiempo tardarías en ver todas las películas de la saga

Cada 4 de mayo se conmemora el Día Internacional de Star Wars, una fecha que está marcada en los calendarios de aquellos fieles fanáticos de la guerra de las galaxias.

En ese contexto, es que los seguidores del universo creado por el director estadounidense, George Lucas, celebran mediante actividades, fiestas y maratones de películas a la icónica saga de Star Wars.

¿Por qué se celebra cada 4 de mayo?

En concreto, la conmemoración de Star Wars cada 4 de mayo, se originó como un juego de palabras proveniente de la célebre frase “May The Force Be With You” (que la fuerza te acompañe) de la saga, la cual se popularizó por primera vez en 1979.

Sin embargo, la primera vez que se utilizaron aquellas palabras, no fue en la cinta, sino que fue en el mundo político. Específicamente en 1979 cuando Margaret Thatcher asumió como primera ministra del Reino Unido y el Partido Conservador publicó en The London Evening un anuncio que decía “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”.

Fue desde entonces, que los más fieles fanáticos de la icónica película adaptaron el juego de palabras para celebrar cada 4 de mayo a Star Wars.

Lucasfilm Ampliar

¿Cuánto tiempo se tarda en ver todas las películas de la saga?

Una de las formas más clásicas e icónicas en conmemorar a la película, es viendo todas y cada una de las cintas que componen la saga de Star Wars.

En ese sentido, en caso de que una persona desee ver absolutamente todo el mundo de Star Wars, considerando en ver las cintas durante las 24 horas del día, tomaría un total de 7 días, 14 horas y 3 minutos, si es que se desean ver las películas y todos los programas relacionados al universo.

No obstante, si solamente se pretende visualizar todas las películas de Star Wars, te llevaría un total de 1 día, 2 horas y 57 minutos en verlas, según indicó Galaxy’s Edge Discord.

A continuación, todas las películas de Star Wars y el tiempo que demora cada una de ellas: