Star Wars Sinfónico regresa a Chile con un espectacular show audiovisual

Star Wars es una de las sagas cinematográficas más importantes a nivel mundial, con miles de fanáticos y de todas las edades, que siguen disfrutando de la constante expansión de su historia.

Sin dudas, sus películas han dejado huella en varias generaciones, pero su presencia va mucho más allá, estando presente en el mundo gamer, también con figuritas de colección, libros, cómics y mucho más.

Pero uno de sus puntos fuertes, y que le da un valor agregado a cada cinta audiovisual es la música, en su mayoría obra del gran John Williams, quien ha estampado su firma sonora a lo largo de toda la saga, incluyendo algunas series.

Duel of the Fates, The Imperial March, Across the Stars y Cantina Band, entre muchas otras, son algunas de las canciones que le suman emoción a la increíble historia creada por George Lucas. Esto, además del icónico tema central, que es una experiencia aparte.

Ahora, las melodías de una galaxia muy, muy lejana, regresarán a Chile una vez más de la mano de Star Wars Sinfónico, siendo un gran evento y atractivo para los seguidores que disfrutan de cada momento ligado a la franquicia.

Será una experiencia de otro mundo con una monumental Orquesta Sinfónica de 60 músicos más coros. Además, se trata de un atractivo audiovisual por completo, ya que se llevarán a cabo electrizantes duelos con Lightsabers entre Jedi y Sith.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

Star Wars Sinfónico se presentará el próximo sábado 4 de mayo a las 20:00 horas, siendo una fecha bastante especial, ya que será la instancia perfecta para celebrar el Día de Star Wars.

La cita es en el Teatro Coliseo, ubicado en Nataniel Cox 59, Santiago, RM.

Las entradas ya se encuentran disponibles (sujetas a stock) en Puntoticket (clic ACÁ).