“Me voy con el corazón lleno”: las sentidas palabras de Yamila Reyna en su despedida de TVN tras casi dos años en la estación televisiva

Recientemente, la actriz y conductora Yamila Reyna finalizó su contrato con Televisión Nacional de Chile (TVN, según informó el canal. La decisión se tomó debido a la falta de proyectos en los que la también humorista argentina pudiera participar.

Durante su tiempo en TVN, Yamila Reyna demostró su versatilidad en diversas funciones. Llegó al canal en 2022 para integrarse al programa de conversación Hoy se habla, donde mostró una nueva faceta de su carrera (previamente enfocada en la comedia y actuación).

Además, en 2023 fue jurado del Festival de Olmué y realizó la pre gala del Festival de Viña del Mar. Su participación también incluyó ser panelista en el programa Échale la culpa a Viña y conducir el Buenos días a todos durante el verano.

TVN agradeció profundamente la dedicación y el trabajo de Yamila Reyna. Además de sus roles mencionados, participó en numerosos eventos importantes como los premios Pulsar, Caleuche y Musa. Condujo la Fiebre del Memo y fue parte del programa Como Pedro por su Casa, entre otros proyectos en diversas plataformas del canal.

Lo que dijo Yamila Reyna al irse del canal

“Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, cariño y aprendizaje luego de un año y medio en este canal, al que le tengo un gran amor, ya que me vio nacer en esta carrera, y siempre me ha dado muchos desafíos. Hoy emprendo nuevos caminos, siempre con las puertas abiertas para futuros proyectos con TVN”, expresó Yamila Reyna.

TVN también emitió un mensaje de buenos deseos para la actriz y conductora: “Nuestro canal le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”.