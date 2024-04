Cañete

Del domingo 28 al lunes 29 de abril se cumplió la segunda noche del toque de queda en Cañete, Contulmo y Tirúa, en la región del Biobío, como respuesta al triple homicidio de los funcionarios de Carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. Fue una noche tranquila, “igual que la anterior (del sábado al domingo)”, resumió Humberto Toro, el delegado presidencial para la provincia de Arauco, la mañana de este lunes en ADN Hoy. Prosiguió: “Se tomaron decisiones del punto de vista de dejar pasar a buses que llevaban trabajadores, estudiantes, la gente que va de las empresas a su trabajo y los buses que trasladan pacientes al hospital Regional”.

En ese contexto, aseguró que el fin último del toque es “más orientado a facilitar las investigaciones que estamos realizando frente a este cruel asesinato”: “El estado de excepción no tiene como objetivo la restricción de que la normalidad de los ciudadanos que tenían en la provincia de Arauco quede restringida, sino que ha estado orientada a facilitar las investigaciones que estamos realizando fuerte, poderosa e incansablemente en la provincia de Arauco”.

Tanto el toque de queda como el estado de excepción permiten “ingresar de mejor manera, con más facilidad, a los lugares sindicados como investigados”, precisó Toro. Luego, en el mismo sentido, transparentó el objetivo: “La tarea es encontrarlos lo más rápido posible y estamos convencidos que ocurrirá muy pronto”.

Las últimas acciones para dar con los autores del hecho apuntaron a la detención de tres sujetos, dos de los cuales quedaron libres; el tercero quedó detenido por golpear a carabineros de servicio. De este procedimiento contó el delegado: “Es una materia vinculada a detenciones investigativas. Por lo tanto, lo que estamos recabando es de una máxima información que nos permita dar con el paradero de los criminales. En la medida que se detenga a ciertas personas por información que se maneja o por distintos hechos, es algo que se hace. En este caso, fueron detenidos para materias investigativas (recuperar información, etcétera, de acuerdo a los antecedentes que se van teniendo en terreno). En función de eso, se toma la decisión de si quedan o no liberados. La persona detenida fue porque incurrió en violencia frente a carabineros. Pero las investigaciones se están realizando, es materia de los fiscales”.

“Las detenciones van ocurriendo en función de las materias investigativas que están realizando”, resumió a renglón seguido, antes de complementar: “Queremos, lo más pronto, llegar a individualizarlos y detenerlas a estas personas. Por lo tanto, todo lo que la Fiscalía ha mandatado a las policías es lo que se está realizando. Nada va a quedar fuera del análisis de la calificación. Seguramente, está ocurriendo un procedimiento investigativo de ubicar personas, está en pleno proceso”.

Excepción constitucional

Una medida que rige hace varios meses, sino años, en esa parte del país es el estado de excepción constitucional que incluso ha sido destacado por el Gobierno central por sus resultados en la disminución de hechos violentos. ¿En qué pie queda tras esta tragedia? Resumió Toro:

“Había una estrategia que se estaba desarrollando. Al estado de excepción le pusimos un título: lo que teníamos que hacer era generar seguridad para el desarrollo. Es decir, el tema de la seguridad no estaba vinculado solo a la persecución penal contra el robo de madera, robo de vehículos, atentados incendiarios, etcétera, que era la materia de seguridad; pero en paralelo a que bajábamos los niveles de violencia, tenemos que ir avanzando fuertemente en el desarrollo global e integrar del territorio en la provincia de Arauco. En esa materia, habíamos decidido fortalecer las vocaciones productivas del territorio, que eran las cuatro áreas productivas: forestal, que realicen sus faenas de forma normal y por tanto, fortalecer y proteger la empleabilidad en la provincia de Arauco en esa materia; trabajar el turismo; la obra alimentaria y la pesca artesanal”.

¿Entonces algo cambió? Espetó el delegado: “El caso es impactante, inédito para chile, pero cuando llegamos a la provincia de Arauco, los niveles de violencia integral global eran inmensos, en cantidades impresionantes, no se podía transitar en la ruta Tirúa ni Contulmo, ni menos al sur de Cañete, la mercadería no podía llegar a la zona. Era impactante cómo un territorio estaba encapsulado producto de la delincuencia vinculada al robo de la madera y etcétera, y el ataque que hicimos sin pausa (que dijimos que los íbamos a buscar, detener, encarcelar), bueno, los buscamos, los encontramos, los detuvimos y los tenemos en la cárcel. Gran parte de la cúpula empresarial, la de los delincuentes que eran custodios del robo de madera, los que estaban vinculados a droga, a hechos incendiarios, un gran porcentaje de ellos están en la cárcel. Fue un trabajo significativo: no vamos a claudicar en la provincia de Arauco, a sostener, a construir la paz, la tranquilidad y el desarrollo. Es un crimen horroroso, inédito e inexplicable, pero eso no va a detener que sigamos trabajando por el desarrollo. Pero como la vez pasada: los estamos buscando, los vamos a detener y los vamos a encarcelar. Más todavía con lo que produjo este horroroso e inimaginable asesinato de los tres carabineros”.

“Los alcaldes y la comunidad no va se van a detener, estamos conscientes en que hay que seguir trabajando en esto. Lo importante es que sepamos cuáles fueron los motivos detrás del asesinato, porque serán relevantes para saber cómo nos vamos a relacionar en la provincia”, cerró.