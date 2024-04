Fernanda Ovalle y la lucha del básquetbol 3x3 para clasificar a París 2024: “Tenemos equipo para hacerlo”

Santiago

Este domingo, en una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con una de las integrantes del plantel de básquetbol 3x3, Fernanda Ovalle, que se prepara para disputar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Todo luego de que el plantel tomara impulso luego de ser medallistas en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Para ese torneo no hubo mucha preparación como ahora. Entonces, dos jugadoras llegaron el día antes de empezar, creo que las ganas estuvieron sobre todo y sacamos el torneo adelante. Ahora nos hemos preparado muchísimo más, con giras. El cambio ha sido radical y cada vez le estamos prestando más atención, con más planificación”, dijo, valorando cómo se ha ido adaptando a este nuevo formato de la disciplina.

“Estuvo súper entretenido, lleno de aprendizaje para conocer esta nueva disciplina. Competimos a un nivel súper alto, a veces en el 5x5 no siempre te toca jugar con potencias europeas como en este caso, que el 3x3 te lo va dando”, recalcó Fernanda Ovalle, lamentando el hecho de no haber podido aprovechar la clasificatoria olímpica en Hong Kong, donde quedaron con una jugadora menos desde el primer partido por la lesión de Tiare García.

“Competimos con equipos muy fuertes, teniendo una jugadora menos. Nuestras expectativas son muy altas, tenemos equipo para clasificar a los Juegos Olímpicos y vamos con todas las ganas. Había mucha humedad, hacía mucho calor”, reconoció Fernanda Ovalle, quien sueña con dar el golpe en Hungría para clasificar a París 2024.

“Las fichas están todas puestas en ese torneo, estamos convencidas que podemos ir a competir. Lo hemos pensado y entrenado mucho, hasta visualizado. Ha sido un proceso muy bonito, en la gira pasamos por París, ya vimos que se estaban armando las canchas e imaginarnos ahí fue muy fuerte, nos ha motivado a todas a seguir dándolo todo”, dijo quien hasta el año pasado estaba radicada en Estados Unidos, pero que regresó a Chile para estar más presente en los entrenamientos del 3x3.

“Aquí me ha costado un poco compatibilizar los estudios con el deporte. Allá era becada y todos los horarios se adecuaban a mis entrenamientos, todo es más organizado. En Chile estoy más en la lucha, bajando mi carga académica para compatibilizarlo con el deporte, he tenido viajes largos y por eso he perdido muchas clases”, reconoció Fernanda Ovalle en Mujeres al Deporte, buscando ser parte de los seleccionados que competirán en Plaza de la Concordia, en París, para la “cita de los anillos”.