Xavi explica por qué cambió de parecer para seguir como DT del Barcelona: “Ahora siento todo lo contrario a lo de hace unos meses”

Xavi Hernández le dio un vuelco total a su situación como DT del FC Barcelona. Si bien en enero pasado anunció que se iba a ir del club cuando terminara la presente temporada, ahora todo cambió, ya que seguirá en la banca por un año más, hasta que cumpla su contrato que acaba en junio del 2025.

Este jueves, el entrenador de los “culés” se pronunció en rueda de prensa y explicó las claves de su continuidad. “Nos reunimos con el presidente y le puse el cargo a su disposición, pero intuyo una confianza del presidente y de toda la junta. Ha sido muy importante el apoyo de los jugadores. Me han hecho ver que tengo que continuar. Creo que este proyecto no está acabado a pesar de que esta temporada quizás no ganemos títulos”, señaló.

Respecto a la decisión de dejar el cargo que anunció hace unos meses, el otrora volante indicó: “Creo que fue la decisión correcta porque necesitábamos un cambio de rumbo en ese momento, lo hice por el bien del club. Pero sí, fue una decisión equivocada, porque ahora siento todo lo contrario”.

“Siento que el proyecto no se ha terminado, necesitamos estabilidad, todo el plantel me ha dado su apoyo y la gente joven cree en nosotros, son las razones principales. Tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Las circunstancias han cambiado”, agregó el campeón del mundo con España.

Por su parte, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, expresó su espaldarazo para Xavi Hernández. “Tenemos un proyecto que requiere una estabilidad, con jugadores jóvenes que necesitan una referencia y Xavi lo es para ellos. Por lo tanto, hoy estoy especialmente contento porque queríamos esto. Xavi sigue por unanimidad. Tiene toda la confianza de la junta, de la dirección deportiva y espero que del barcelonismo. Estamos convencidos de que será un proyecto ganador”, completó.