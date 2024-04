Jorge Garcés dirigirá a Juan Fernández en Copa Chile e irá por la hazaña ante Santiago Wanderers: “El ridículo no vamos a hacer”

La Copa Chile 2024 iniciará este sábado con el duelo inaugural entre la selección de Juan Fernández y Santiago Wanderers. Para ello, el encargado dirigir al cuadro del archipiélago será Jorge Garcés.

En diálogo con ADN Deportes, el experimentado entrenador nacional anticipó el histórico partido que tendrá lugar en el Archipiélago y reveló como han sido sus días entrenando al equipo local.

“Dos meses cumplí ayer y se pasó tan rápido la verdad. Los muchachos están muy ansiosos, están contando los días. Ya esperando el sábado con una ansiedad que he tenido que manejar y conversar con ellos diariamente”, inició comentando.

Respecto a sus dirigidos, “Peineta” indició que “todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos planificado, la parte física, la parte técnica ya lo tienen. Son bastante buenos para ser jugadores amateurs. En lo táctico, hemos tenido que trabajar mucho, repetir y automatizar mucho”.

“Me apego mucho a la disponibilidad que tienen todos, a la disponibilidad, entusiasmo e ilusión que les genera este partido histórico. Es el primero y probablemente el último partido para varios de ellos, porque si en alguna ocasión más tienen la posibilidad de representar a su tierra acá, muchos de ellos ya no van a estar acá”, añadió.

Además, señaló que “el ridículo no creo que vamos a hacer, no les puedo asegurar hacer historia, porque sería ganar y pasar la llave. Es un partido histórico, ellos quieren hacer historia sin duda, pero acá lo importante es que no se haga el ridículo como lo dije en su momento y creo que se han preparado para que eso no suceda”.

“Tenemos la experiencia del partido que realizó Puerto Montt con Natales y Colo Colo con Isla de Pascua. Me parece que acá va a ser un partido un poquito más difícil para el equipo profesional, yo creo que no va a ser tan fácil el partido para Wanderers”, continuó.

Jorge Garcés y su vida en Juan Fernández

Por otra parte, el DT contó como han sido sus días en el Archipiélago y la relación con sus jugadores: “Carlitos González es un jugador de 40 años, que tiene una mentalidad increíble. Sale a las cinco de la mañana a la pesca y llega a las seis o siete de la tarde, y a las siete y media llega al entrenamiento. Hay un compromiso de los chicos increíble”.

“Me he tratado de adaptar un poquito a ellos. A veces uno quisiera jugar de una forma, pero hay que adaptarse. He tenido que ir buscando, he puesto dos delanteros, quise probar con tres en el fondo y no daba con laterales que solo uno se puede proyectar. En el medio hay buen pie, pero desorden y desconocimiento del trabajo posicional”, complementó.

En esa línea, reveló que su estadía en Juan Fernández “es bien grato, faltan muchas cosas. Es un archipiélago con algunas falencias, porque acá llega el barco cada 15 días que trae provisiones”.

Por último, reveló que “algunos (jugadores) por ahí han fallado. Acá no hay mucho que hacer, de la pesca van a celebrar y a veces las celebraciones han sido bien repetitivas. De hecho, tuvimos que separar del plantel a uno de ellos”.

“Uno que realmente hubiese sido titularísimo, con unas condiciones que no fue jugador profesional, porque la vida no le dio la oportunidad. Con 31 años, bien podría incluso ingresar a un equipo de la segunda profesional. Tiene unas condiciones increíbles y se nos cayó por el tema del alcohol. Lo lamentamos tanto, es un chico que necesita ayuda”, cerró.