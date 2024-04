No preocupa: el aviso de Gonzalo Castellani por la falta de gol de Colo Colo de cara al duelo con La Calera

Gonzalo Castellani, volante de Colo Colo, aseguró que dentro del plantel no están preocupados por la falta de gol del equipo y se mostró convencido de la idea de juego que tienen con el DT, Jorge Almirón.

“Estaríamos preocupados si no generamos ocasiones de gol o si la idea no sale. Para ganar hay que hacer goles y no se nos dio el otro día, pero generamos muchas ocasiones. Nos falta la fineza final para el gol, somos conscientes de eso, pero creemos que con esta idea y este convencimiento, va a llegar”, señaló en conferencia de prensa, durante la jornada de este jueves.

De cara al próximo choque, contra Unión La Calera, el mediocampista indicó que “nos vamos preparando de a poco, todavía no analizamos de lleno al rival, pero más allá de que esté en los últimos puestos, no hay que confiarse. Enfrentar a Colo Colo es un plus para el rival, van a querer ganar como sea y tenemos que estar preparados para eso”.

En esa línea, entregó sus sensaciones por jugar contra su ex club, al cual defendió entre 2020 y 2022. “Es un rival muy especial para mí, estuve tres años en ese club, pasé momentos lindos, tengo amistades que surgieron ahí y la pasamos realmente bien con mi familia. Pero hoy me toca llevar otra camiseta y obviamente quiero ganar”, remarcó.

Además, Gonzalo Castellani mencionó que cada vez se encuentra mejor en lo físico, considerando que no hizo la pretemporada con el cuadro albo. “Cuando vine, lo que más me preocupaba era la parte física. Ahora me siento más completo gracias a los entrenamientos y los partidos, la sumatoria de minutos hace que me vaya sintiendo mejor y más cómodo”, agregó.

Colo Colo recibirá a Unión La Calera este domingo a las 18:00 horas por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2024.