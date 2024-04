¿Estás de acuerdo? Encuesta da a conocer los mejores 20 openings en la historia según fanáticos japoneses

Hace unos días se realizó una encuesta por todo Japón, en la cual los fanáticos eligieron los mejores 20 openings de anime de la historia.

La cadena de televisión Asahi fue la encargada de masificar este sondeo, en donde “A Cruel Angel’s Thesis”, de Neo Genesis Evangelion, fue considerada la mejor apertura.

En segundo lugar, aparece “Idol”, de la serie Yoasobi, mientras que el podio lo completa “Voltes V Song”, de Voltes V Super Electromagnetic Super.

Más abajo aparecen otros openings de la infancia, como We Are!, el primer tema de One Piece (8° puesto), mientras que “Cha-la Head-cha-la”, de Dragon Ball Z, asoma en el lugar 13, y “Butter-Fly”, de Digimon Adventure, quedó en la 14a posición.

Finalmente, las franquicias con mayor representación en este ranking fueron Jujutsu Kaisen, con “SpecialZ” (7°), “Ao no Sumika” (10°) y “Kaikai Kitan” (16°); y también Shingeki no Kyojin, con “Akuma no Ki” (18°), “Shinzo wo Sasageyo!” (19°) y “Guren no Yumiya” (20°).

Revisa acá los mejores 20 openings en la historia según japoneses: