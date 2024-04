¡Atención fanáticos del Karasuno! Película de Haikyuu! ya tiene fecha de estreno en Chile y Latinoamerica

A casi dos meses de su estreno en Japón, la esperada película de Haykuu! por fin tiene fecha de estreno en Chile y Latinoamérica.

Así lo informó mediante sus redes sociales Crunchyroll, plataforma de streaming dedicada al anime.

“La batalla final entre cuervos y gatos finalmente ha llegado a las nacionales”, señalaron desde Crunchyroll.

En ello, confirmaron que la cinta Haikyuu! The Dumpster Battle (La Batalla del basurero) se estrenará el 30 de mayo en los cines de Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, México, Perú y Chile.

“Apoya a tu equipo favorito en Haikyuu! The Dumpster Battle en cines a partir del 30 de mayo”, indicaron.

La cinta narra el duelo entre Karasuno y Nekoma en el Torneo de Primavera, y en su estreno logró romper la taquilla en Japón, recaudando 890 millones de yenes (US$5,9 millones), superando a estrenos de otras reconocidas franquicias como “One Piece” o “Jujutsu Kaisen”, e incluso a The First Slam Dunk.