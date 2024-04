Este jueves, en Los Tenores de ADN, Jorge Valdivia se sinceró sobre una faceta que por ahora descarta tajantemente, y tiene que ver con involucrarse en el mundo dirigencial de los clubes, tal como lo han hecho muchos exjugadores en el fútbol chileno con el rol de director deportivo, entre otros.

“No me interesa. No por desconocer el tema, porque al final uno puede estudiar y convertirse en un gran directivo o dirigente, como ha pasado en otros equipos con exfutbolistas. Pero hoy no quiero y me agarro de lo que dice Marcelo Barticciotto. Cuando le hacen la pregunta, él dice ‘no quiero ensuciarme’”, señaló el “Mago”.

En esa línea, apuntó a los problemas que existen al interior de Blanco y Negro. “Con estos conflictos y disputas entre un bando y el otro, que al final lo único que hacen es desviar el foco o ensuciar el trabajo futbolístico, algunos le mienten a los hinchas, otros crean falsas expectativas en ellos, no me gustaría estar en el medio de ese huracán y perder el respeto que el hincha me tiene como jugador”, reconoció el otrora volante albo.

Y sobre sus deseos de ser entrenador, Jorge Valdivia explicó que aún no está en condiciones. “Todavía no, está congelado ese proyecto, quizás algún día cuando esté más tranquilo y tenga más tiempo. Lamentablemente, mi situación personal me ha restado de muchas actividades y de tener una tranquilidad mental”, concluyó el panelista de Los Tenores.