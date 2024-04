Violación grupal de cadetes de Cobreloa: parlamentarios buscan acelerar comisión investigadora en el Congreso por “pacto de silencio” del equipo

Tras la impactante confesión de un excadete de Cobreloa que confirmó la violación grupal contra una joven, ocurrido en la Casa Naranja en septiembre de 2021, este miércoles, los abogados de la víctima se reunieron en el Congreso con dos de los miembros de la Comisión de Deportes, los diputados Marisela Santibáñez y Andrés Giordano, para que el caso sea abordado en la próxima Comisión Especial Investigadora, que revisará este y otros casos de violencia.

El encuentro contó con la presencia de la Presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, a quien le solicitaron acelerar la puesta en marcha de la instancia especial con el objetivo de fiscalizar las infracciones al protocolo establecido en la Ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional.

Y es que, según dijo el diputado Andrés Giordano, la importancia de la comisión radica en que “este no es un caso aislado (...) hemos detectado que existe una cultura del abuso y una cultura del pacto de silencio”.

“Lo metieron debajo de la alfombra”

“Lo de Cobreloa es sintomático de aquello. Ha habido un pacto de silencio desde el minuto en que se enteraron de esto en el año 2021; lo metieron debajo de la alfombra cuando vinieron a la Comisión de Deportes, tanto la ANFP como el club, dijeron acá que no hay responsabilidades claras, pero no activaron protocolos, eso está en la ley y no se cumplió”, aseguró.

Asimismo, el parlamentario recordó que “fue el propio Comité de Arbitraje Deportivo oficiado por nosotros quien señaló que habían irregularidades, que los nombres se conocían, que efectivamente dentro de esos nombres, al parecer, hay quienes juegan en la primera liga, tanto Cobreloa como en otros equipos de primera división, y fue quien señaló que además no se actuó como correspondía. Y a pesar de eso, vimos hace unas semanas que el club contrató un equipo de abogados para decir que no habían indicios suficientes para acreditar ningún tipo de agresión sexual. Eso, a pesar de que había un peritaje médico que señalaba lo contrario”.

Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez comnetó que “es imprescindible y urgente que al menos se realice una investigación como corresponde, que se establezcan las responsabilidades y los eventuales delitos. Se trata de una afirmación categórica que pone en serio entredicho a quienes buscan desesperadamente relativizar los hechos y eludir la justicia”.

“Se ha hecho muy difícil llegar a esta formalización”

En tanto, desde la defensa de la víctima del grave hecho ocurrido en Casa Naranja, indicaron que la investigación hasta el momento “ha sido lenta por el volumen de victimarios, porque hay muchos imputados involucrados”.

“El delito es tan brutal y con pluralidad de sujetos, que se ha hecho muy difícil llegar a esta formalización que estamos buscando, pero con el trabajo que hemos realizado en conjunto con el Ministerio Público lo vamos a lograr y prontamente”, aseguró la abogada Cecilia Rivera.

Por último, el otro abogado defensor de la víctima, Patricio Salas, valoró el diálogo con los parlamentarios. “Las decisiones administrativas de estos distintos órganos del Estado o instituciones de derecho privado terminan protegiendo al victimario y no a la víctima. Esas son las dificultades que nosotros nos enfrentamos y por eso es tan importante este apoyo que nos están dando los diputados, porque nos enfrentamos contra verdaderos elefantes”, destacó.