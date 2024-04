“Empecé a tenerle miedo”: Destapan gravísimas denuncias de maltrato laboral contra Scarleth Cárdenas

Scarleth Cárdenas está en el ojo del huracán, luego de que un grupo de Funcionarias de la Corporación Yo Mujer la denunciaran por maltrato laboral.

La institución es presidida por la periodista, quien habría tenido actitudes hostiles que fueron destapadas gracias a una acusación que llegó al directorio.

Según reveló Meganoticias, en marzo pasado se destaparon los hechos que provenían de la jefa técnica, la periodista Bárbara López, y era respaldada por otras funcionarias.

“López ingresó al cargo en diciembre de 2023 y, según su relato, a las pocas semanas comenzó a sentirse incómoda con el constante enojo de Cárdenas y sus reproches frente a todos”, consignaron en el medio.

Las denuncias contra Scarleth Cárdenas

“Empecé a tenerle miedo. Me retaba y yo me ponía a llorar. Trataba de que ella no lo notara. (...) Empecé a sentirme poca cosa”, relató López, una de las víctimas.

Y agregó que en marzo Cárdenas ni siquiera le dirigía la palabra. “Me ignoraba, no me respondía mensajes ni correos”, relató.

Después de esto, tuvieron un encontrón donde el exrostro de TVN la habría retado de la peor forma por agradecerle a una funcionaria que se iba de la Corporación. “Me dijo ‘tú aquí no estás para pensar ni para hablar. Si yo no hablo, no hablas’”, indicó Bárbara.

Por ello, la profesional presentó una denuncia el 19 de marzo al directorio de Yo Mujer. Mientras, las otras denunciantes de Scarleth Cárdenas acudieron a la Inspección del Trabajo e interpusieron constancias para respaldar su relato, en una investigación que aún está en proceso y en donde la experiodista de TVN ya habría presentado su renuncia a la corporación.