“Enfrento trastornos mentales, no solo trastornos de conductas alimenticias”

Decidió dejar el concurso Miss Chile, pese a tener altas posibilidades de convertirse en una de las favoritas. Bárbara Lackington se retiró.

Y la decisión tuvo que ver con un diagnóstico que ahora requiere de su total atención y que, por ahora, prefirió resguardar.

“Es verdad que yo iba a representar (en el certamen) a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo”, confesó en LUN.

La exparticipante de Masterchef agregó que “me di cuenta de que no puedo representarlos si no estoy bien yo misma”.

Bárbara Lackington y su estado

Así, la joven manifestó que “no fue fácil tomar la decisión de salirme del Miss Chile, era un sueño para mí participar, pero creo que debía privilegiar otras cosas”.

“Me di cuenta de que no tenía resueltos mis problemas y quería ser transparente con la gente que me había apoyado”, añadió.

Posterior a esto, reveló qué es lo que la aqueja. “Me diagnosticaron anorexia purgativa. Como lo he dicho antes, enfrento trastornos mentales, no solo trastornos de conducta alimenticia”, dijo.

“Tengo manejados mis trastornos mentales con medicamentos. Yo me quiero mejorar y quiero estar sana. Me dijeron que de un día a otro no se podía arreglar lo que tengo, pero estoy en eso”, agregó.

De esta forma, Bárbara Lackington comunicó que abandonó el Miss Chile y ahora se enfocará, con todas sus fuerzas en su salud. ¡Mucho ánimo!