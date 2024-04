Chince del arce en Chile: qué es y cómo eliminarlo según el SAG

Tal y como ha sucedido en los últimos años, durante las últimas semanas se ha registrado la presencia del chinche del arce o también conocido como el chinche rojo en Chile.

En concreto, el insecto ha causado preocupación en los residentes de distintas comunas de la región Metropolitana como, por ejemplo, en Maipú, Providencia, Ñuñoa y Las Condes, lugares en los que se ha divisado el chinche del arce.

Qué es el chinche del arce

De acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el boisea trivittata o también conocido como chinche del arce, corresponde a un insecto originario de América del Norte, el cual se alimenta de las semillas del arce que caen al suelo.

Al mismo tiempo, el insecto no es considerado como una plaga forestal o agrícola, puesto a que no causa daños considerables en los árboles. En tanto, el chinche del arce no representa un riesgo para las personas.

Cómo combatir al chinche del arce

En vista de la presencia del insecto, el SAG dio una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar el contacto con el chinche del arce y las molestias que este pueda ocasionar.

Sellar aberturas y grietas por las que el chinche del arce pueda ingresar a las viviendas, en especial en puertas, ventanas y ventilaciones .

por las que el chinche del arce pueda ingresar a las viviendas, en especial en . Remover y eliminar los insectos mediante el uso de una aspiradora y luego depositarlos en una bolsa cerrada.

y luego depositarlos en una bolsa cerrada. Plantar preferentemente árboles nativos o reemplazar los arces infestados por otras especies. Si lo desea, se pueden plantar en su lugar árboles masculinos de arce (sin semilla).

o reemplazar los arces infestados por otras especies. Si lo desea, se pueden plantar en su lugar árboles masculinos de arce (sin semilla). Retirar y eliminar las semillas de arce caídas en el suelo, de las cuales se pueden alimentar las ninfas del insecto.

Al mismo tiempo, para combatir a las poblaciones de estos insectos de los inmuebles, se recomienda preparar una solución de 10 cc de detergente líquido y 10 cc de aceite mineral, diluidos en un litro de agua. Dicha mezcla debe ser vertida en una botella con rociador y aplicada de forma regular sobre los insectos.