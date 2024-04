En una emotiva y contundente respuesta a una crítica recibida, Rodrigo Sepúlveda, conductor de Meganoticias Alerta, defendió su reacción emocional ante una noticia por un robo que afectó a un local en Santiago. Durante el programa, el periodista se tomó un momento para abordar la crítica de un televidente que cuestionó que llorara en el contexto de la noticia.

El martes, Rodrigo Sepúlveda se conmovió hasta las lágrimas al informar sobre el violento robo que sufrió la tienda Huevos Catalán. “Yo estoy con mucha pena, hueón. Le tengo mucho cariño a él... Es que sé del sacrificio que tienen, ¿cachai? Entonces esto a mí me mata, me mata y yo ya no sé qué hacer”, expresó el conductor visiblemente afectado por la noticia.

“Hay sacrificio, hay esfuerzo, hay trabajo familiar... Entra esta gente y roba todo lo que quiere, les da lo mismo todo. Y aquí hay tanto amor por lo que hacen... Yo estoy deshecho. Me golpeó mucho esto”, añadió.

La defensa de Rodrigo Sepúlveda ante las críticas por llorar en el noticiero

En este sentido, al día siguiente, el periodista de Mega leyó en vivo la crítica de un espectador identificado como Carlos, quien cuestionó la emoción mostrada por el conductor. Ante esto, Sepúlveda respondió: “Carlos querido, te voy a responder porque te tengo cariño, no te conozco, pero le tengo mucho cariño a la gente que ve este noticiero y que me escribe permanentemente en las redes sociales”.

El conductor de Meganoticias Alerta explicó que su emoción es una respuesta natural . “Yo me voy a emocionar porque soy un ser humano, porque siento las cosas, porque me apasiona mi trabajo, porque solo quiero un país feliz, porque solo quiero un Chile feliz, porque conocí a la gente que trabajaba ahí, son un amor de persona”, afirmó Sepúlveda.

Además, Rodrigo Sepúlveda enfatizó la esencia de Meganoticias Alerta como un programa que ofrece no solo información, sino también opinión, entretenimiento, pasión y un enfoque humano en las noticias. “Si tú quieres ir a ver noticieros donde solo leen un lead y presentan notas, anda a ver el 99% de los noticieros que hay, y tienes todo el derecho de cambiarte de canal”, expresó el conductor sin filtros.

“Pero si quieres ver este, acá vas a encontrar información, vas a encontrar opinión, locura, risa, entretenimiento, pasión y equipo. Eso es lo que vas a encontrar acá. Y si yo me emocioné, como me he emocionado y cómo me voy a seguir emocionando, porque yo soy así, y tú quieres ver esto... Yo no voy a cambiar mi personalidad. Yo soy como usted me vio aquí y cómo me vio afuera. Y a mí me emocionan las cosas, a mí me llegan las noticias, a mí no me resbalan”, añadió.

Finalmente, con firmeza, Rodrigo Sepúlveda defendió el estilo y la identidad de su programa, destacando que en Meganoticias Alerta se aborda la información con sensibilidad y compromiso. “Acá, Alerta tiene su sello, su única identidad, y yo la voy a defender hasta la muerte”, sentenció el conductor, cerrando así su respuesta a la crítica recibida.