Fernando Solabarrieta confirmó separación de Ivette Vergara: “Estoy soltero”

Fernando Solabarrieta decidió hablar. Y confirmó el quiebre con Ivette Vergara, noticia que se venía rumoreando hace varios días.

El comentarista deportivo decidió comunicarse con el programa Qué te lo Digo. El mismo que filtró que su matrimonio habría terminado por culpa de una desenfrenada fiesta.

“El pasado miércoles 17 de abril del 2024 (...) en la comuna de Providencia, un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento... Había risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, había mujeres hermosas (...) Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”, dijo el panelista Luis Sandoval.

Y Sergio Rojas agregó que “Fernando nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’ (...) y no se retira solo en personal, sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal’”.

Fernando Solabarrieta confirmó quiebre con Ivette Vergara

Frente a todo esto, Fernando decidió enviar un mensaje en el mismo espacio de Zona Latina. Y lo hizo a través de un WhatsApp.

“Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás que, es cierto, queda ubicado donde señaló Luis Sandoval”, parafraseó Sergio Rojas respecto a lo que le habría dicho el periodista.

Y agregó que también le señaló que “estoy soltero y sí, he podido darme el tiempo para distraerme con amigos y amigas”.

De esta forma, Fernando Solabarrieta confirmó su quiebre con Ivette Vergara, dejando claro que ahora estaría viviendo una vida de soltería. ¿Qué tal?