“Un eterno agradecimiento”: El llamado entre los generales de las policías de Chile y Colombia tras detención de prófugo venezolano

Tras la detención efectuada este martes al sur de Cali del prófugo venezolano, Dayonis Orozco Castillo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su par de la Policía Nacional de Colombia, William Salamanca, establecieron conexión a través de una llamada telefónica para agradecer las gestiones realizadas para dar con el paradero del imputado en el crimen del mayor Emmanuel Sánchez.

El diálogo fue iniciado por el jefe policial colombiano, quien partió lamentando la muerte del uniformado: “Lo primero es expresarte a ti, a los Carabineros de Chile, la solidaridad a la familia de nuestro teniente asesinado cobardemente. Al pueblo chileno, que soy conocedor que se volcó de manera unánime para ir tras la búsqueda de este asesino. Así que admiración, solidaridad, a Carabineros de Chile, a ti como director general”, expresó.

“Como policía colombiana poder contribuir con la captura de este sujeto, también es contribuir con la propia justicia y respaldarnos y por supuesto reafirmar la cooperación que tenemos entre las policías de América Latina con tu compromiso y el nuestro, Ricardo. Así que un saludo de solidaridad a la distancia”, manifestó Salamanca.

Ante esto, Yáñez le agradeció la labor de la policía colombiana que permitió la detención de Orozco. “Llamé a la ministra (Tohá) para contarle inmediatamente cuando supimos de esta noticia y obviamente la familia también ya está informada. Así que gracias, un eterno agradecimiento. Y créeme que Chile también está muy agradecido por el resultado de este abrazo con ustedes”, afirmó el jefe de Carabineros.

En medio de la conversación, el colombiano destacó que la acción policial fue una evidencia de “que no hay ningún escondite para ningún criminal, para ningún criminal que nos quite de este mundo a policías probos, servidores como el teniente de carabineros que murió el 10 de abril. No hay ningún escondite porque las policías del mundo vuelcan sus capacidades para traerlos ante la justicia. Así que esta es la clara muestra de las capacidades, la coordinación con los carabineros”.

Por último, Salamanca le propuso a Yáñez realizar una declaración conjunta para la prensa colombiana para la mañana de este miércoles, a la cual el jefe de Carabineros accedió amablemente.