Tomando un bus rumbo a cali: así fue la detención del ciudadano venezolano que era buscado por el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

La tarde de este martes, el Ministerio Público confirmó la captura de Dayonis Junior Orozco Castillo, quien estaba siendo buscado por el homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez a comienzos de mes en Quinta Normal, región Metropolitana.

En concreto, la detención del sujeto de nacionalidad venezolana se concretó en Colombia, lugar al que se fugó tras haber sido partícipe del crimen en contra del uniformado de Carabineros.

En ese sentido, desde la Fiscalía informaron que el persecutor Pablo Sabaj formalizó en ausencia al sujeto y solicitó detención previa. Además, señalaron que se inició el trámite de extradición del detenido.

La detención del imputado por el crimen del mayor Sánchez

De acuerdo a los antecedentes, Dayonis Junior Orozco Castillo fue detenido esta tarde por la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Popayán en un terminal de buses, justo antes de abordar un transporte para abandonar la localidad colombiana.

En concreto, según las primeras indagatorias, el detenido pretendía llegar a la ciudad de Cali, para posteriormente dirigirse a Santa Marta y, finalmente, llegar a su natal Venezuela.

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, señaló que “respecto de la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana implicado en la muerte del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, este fue detenido en el municipio de Popayán, en un terminal de buses cuando quería trasladarse a Cali”.

En ese sentido, el director de la PDI sostuvo que el sujeto buscado “tenía una difusión roja en Interpol, interpuesta por la PDI. Esta difusión generó que los agregados policiales articularan en los respectivos países, en Ecuador, Venezuela y en su momento también Colombia”, agregó.

“Es así como los agregados policiales gestionaron con las autoridades locales, permitiendo que el día de hoy personal de la policía nacional de Colombia detuviese a la persona que ya todos hemos mencionados y que está sindicada como autor del atroz homicidio del hoy mayor Emmanuel Sánchez”.

Con respecto a cómo Dayonis Junior Orozco Castillo abandonó el país, Eduardo Cerna puntualizó que “obviamente no está registrado en un paso regulado, entonces se debiese deducir que la salida de Chile fue por un paso no regulado, por ende, no está controlado eso”, especificó.

La ruta de escape

Según relató a ADN el periodista de orden público de Caracol Radio, Luis Ernesto Caicedo, Dayonis Orozco “estaba con una ropa distinta a la que vestía cuando huyó de Chile. Está calvo, sin barba, no tenía gafas y también estaba con una vestimenta deportiva”. Además, el ciudadano venezolano “estaba con una herida en su rostro, específicamente en su cachete derecho”.

Play/Pause Luis Ernesto Caicedo, periodista de orden público Caracol Radio 01:46 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.adnradio.cl/embed/audio/538/1713912041096/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>