“Toda la ropa que no me quiso devolver se la puso la polola nueva”: Kel Calderón peló con todo a su ex

Kel Calderón estuvo invitada en el primer episodio del podcast llamado Rotos pero no tanto, donde peló con todo a uno de sus ex.

Es que estaban hablando de cómo se comportaba ella cuando terminaba una relación. Y ahí aprovechó de lanzar unos dardos que irían directo a su última expareja, el odontólogo Toto Torrealba.

“Yo soy de las que cuando termino uno tiene que pasarle hasta el último calcetín que ese we… dejó en tu casa. Porque sino te va a pelar”, dijo.

Y agregó que “soy de las que agarra todo, así duela con el corazón roto y uno lo va a dejar a recepción de la otra persona”.

Kel Calderón y su ex

La influencer relató que si bien ella tiene esa actitud, no siempre le ha tocado de forma recíproca. “A mí no me devolvieron nada”, disparó.

“Lo único que me había regalado este ex es una bicicleta que también se la quedó. No, espérate y más encima toda la ropa que no me quiso devolver se la puso la polola nueva... Y lo subía a Instagram y yo decía, ‘mi polerón’”, expresó.

Si bien Calderón no quiso dar nombres, el sitio Infama sí reveló un detalle clave: Toto Torrealba es quien le habría obsequiado la comentada bici.

De esta forma, Kel Calderón, habría echado al agua a su ex, en un diálogo divertido y fresco donde, de seguro, habrán más sorpresas.