Este martes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia por el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, momento en el que compartió una anécdota personal sobre su dificultad para llorar. En el evento, el mandatario expresó humorísticamente: “La política me quitó las lágrimas, la derecha me quitó las lágrimas”.

En un ambiente distendido, durante la ceremonia se abrió un espacio para que estudiantes de La Granja pudieran hacer preguntas a los presentes. Una adolescente aprovechó la oportunidad para preguntarle al Presidente Boric si había algún libro que lo hubiera hecho llorar.

El mandatario, con tono jocoso, respondió: “Sí, la verdad que sí, me acuerdo de dos... Yo soy malo para llorar, la política me quitó las lágrimas, la derecha me quitó las lágrimas”. Esta respuesta provocó risas entre los presentes. “No me rete, ministra”, agregó.

Los dos libros que lo hicieron llorar

A pesar de su dificultad para llorar, el Presidente Gabriel Boric mencionó algunos libros que sí lograron emocionarlo. “Pero sí, a veces me salen unas lágrimas. Cuando era chico el libro En familia, que trata de una niña huérfana cuyos padres mueren al principio, así que no les estoy contando un spoiler, y se tiene que jugar la vida sola, no me acuerdo quién era el autor o autora. Pero ese me sacó lágrimas y me acuerdo que lo leí varias veces”, afirmó.

“Y ya más de grande, un libro que me desgarró y me hizo hasta mal en ese momento, se llama Sobre héroes y tumbas, que es de un escritor argentino que se llama Ernesto Sabato. Es una trilogía preciosa que seguramente van a leer en el colegio cuando vayan en la media, el primero de esos libros, que se llama El Túnel, y después de El Túnel viene Sobre héroes y tumbas, y después Abaddón el exterminador. Pero se los recomiendo, es muy potente”, añadió.