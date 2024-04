Neme se sincera acerca de la posibilidad de animar el Festival de Viña ahora que todo indica que lo transmitirá Mega

La licitación para organizar el Festival de Viña cerró recientemente, y la atención se centra en Mega, el único canal que presentó postulación. Aunque aún no se ha confirmado quién se quedará con los derechos del certamen, ya se especula sobre posibles nombres para la conducción. Karen Doggenweiler toma fuerza como candidata, mientras que no se vislumbra con claridad quién podría ser el animador del evento.

José Antonio Neme, uno de los rostros destacados de Mega, podría ser una opción para asumir el rol de animador en Viña. Esto se debe a su cercanía con Karen Doggenweiler en la conducción de Mucho Gusto. Y recientemente, en una entrevista con María José Quintanilla en el programa De Paseo, Neme compartió su perspectiva sobre la posibilidad de conducir el certamen viñamarino.

El periodista planteó una interesante reflexión: “Yo creo que Karen puede ser la nueva Antonio Vodanovic. Si él estuvo tanto tiempo y tuvo tantas compañeras, por qué no invertir la fórmula y hacer de la conducción de Viña un eje femenino y tener compañeros que vayan rotando”.

“Podrían rotar todos los que han pasado por el Festival, como Martín, Sergio, Pancho, Rafa Araneda... Ya que Canal 13 está tan interesado en Viña, podría prestar a sus animadores”, añadió.

¿Neme se ve como animador del certamen viñamarino?

Aunque le atrae la idea de que Mega organice el evento, José Antonio Neme descartó la posibilidad de ser animador. “Yo, en lo personal, no animaría el festival”, afirmó. Y enseguida explicó que “parte de sentirse pleno con lo que uno hace, no es solo con los proyectos que uno toma, sino que también saber cuáles hay que dejar pasar”.

Finalmente, Neme mencionó que no cuenta con todas las herramientas necesarias para desenvolverse en un escenario como el del Festival de Viña. “Además, está mi carácter. Capaz que se pongan a pifiar y se me sale un garabato. Y no queremos eso”, agregó en tono humorístico.