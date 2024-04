“Vi pruebas de maltrato físico hacia él”: Camilísima Campos habla sobre la denuncia de violencia intrafamiliar que enfrenta Sebastián Ramírez

La exparticipante de Tierra Brava, Camila Campos, conocida como “Camilísima”, días atrás se hizo parte de una polémica relacionada con su expareja, el también exparticipante de reality Sebastián Ramírez, quien fue detenido por violencia intrafamiliar tras la denuncia de su exnovia, Catalina Gaete.

En respuesta a las preguntas de sus seguidores en Instagram, Camilísima decidió abordar el tema sin emitir una opinión directa sobre la situación de Sebastián Ramírez. “Con el Seba nunca hemos dejado de hablar, terminamos y todo (pero) seguíamos teniendo un vínculo y contacto”, afirmó.

Tras ello, la influencer reveló que apoyó al exparticipante de Gran Hermano Chile cuando peor se encontraba. “Nunca nos hemos dejado de querer y nuestro término fue por otras razones. Cuando ambos decidimos hacer nuestras vidas amorosas aparte, él tuvo una mala experiencia. En ese momento, fui su apoyo, sé exactamente por todo lo que pasó, vi pruebas de maltrato físico hacia él, y por esto hoy hay todo un juicio”, expuso.

“Sé de la existencia de una denuncia de VIF que él hizo primero contra la agresora. La vi y la leí”, añadió.

“Su papá tuvo que intervenir...”

Más adelante, Camilísima también mencionó la intervención de los familiares de Sebastián Ramírez en la situación. “Su familia también estaba consciente de lo que pasaba. Su papá tuvo que intervenir en algún momento”, sostuvo.

Finalmente, Camila Campos cerró sus declaraciones reiterando la importancia de considerar todas las perspectivas en una situación como esta. “Las historias tienen dos caras, por eso me da paja que terceras personas opinen de esto. Me cansa el acoso que ha habido contra él en redes sociales, me carga que me metan a mí cuando mi vínculo es con él y con nadie más en esta historia. Al final: No todo siempre es lo que parece. La verdad siempre triunfa”, concluyó.