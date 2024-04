La respuesta de Sebastián Ramírez a Cony Capelli luego de que ella lo acusara de ser “violento” en “Gran Hermano Chile”

La polémica entre Constanza Capelli y Sebastián Ramírez, que parecía haber quedado en el pasado, volvió a cobrar relevancia con las recientes declaraciones de la ganadora de Gran Hermano Chile en una entrevista con la revista Sarah. En este contexto, Cony se refirió al hostigamiento que experimentó por parte de Sebastián durante el tiempo que estuvieron juntos en el reality.

Según Cony, sus compañeros en el encierro eran conscientes de lo que ocurría entre ella y Sebastián Ramírez: “Sí, obvio que se daban cuenta. Tampoco quiero hablar mucho porque es delicado y entiendo que hay un tema ahora con él y teniendo el respeto necesario para ella (la ex pareja que lo denunció por violencia intrafamiliar)”.

Seba Ramírez respondió y se burló de Cony Capelli

Y recientemente, Sebastián Ramírez decidió salir al paso de estas declaraciones y defenderse de las acusaciones de su expareja en el reality. En sus historias de Instagram, el chico reality fue contundente al dirigirse a Cony: “Estuvimos en un reality, toda la gente vio nuestras peleas y todos cacharon lo tóxica que eres”.

“No me voy a suicidar. ¡No lo van lograr! Dejénme piola, loco. ¡No me voy a matar!”, añadió, según consignó AR13.

Además, Sebastián Ramírez se defendió de las acusaciones de violencia. “No les pego a las minas, cómo le voy a pegar a una mina con un escobillón loco. Todos van a saber esto ligerito y van a quedar todos locos, paren la hueá. A las mujeres no se les pega, se les respeta”, afirmó.

Tras ello, el tono de las declaraciones de Sebastián Ramírez se tornó más irónico. “Oye Copetelli, en buena onda, te tengo cariño, pero lo que pasa es que te estás yendo al chancho y reiteradamente sacas que fui agresivo y ya la gente vio todo, si hay que darle color a la cuestión también, No me voy a quedar ahí aburrido y echado en un sillón y puras peleas de kinder garden”, comentó.

Finalmente, Sebastián Ramírez lanzó críticas sobre el desempeño televisivo de Cony Capelli: “Si te está yendo mal en la tele y no pudiste ser animadora no es problema mío po”.