A1 Padel: los cuatro máximos cabeza de serie avanzan a semifinales del Chile Open

THIS IS TRULY INSANE! 🔥

THIS IS MAGIC! ✨

THIS IS #A1Padel!

__

¡ESTO ES UNA AUTÉNTICA LOCURA! 🔥

¡ESTO ES MAGIA! ✨

¡ESTO ES #A1Padel! #ClaroChileOpen 🇨🇱 pic.twitter.com/dTqKWqa3Lr