Leonardo Véliz: “Esta vez no deseo que Colo Colo gane la Copa Libertadores, primero ambiciono que la casa se ordene”

Leonardo Véliz, histórico exfutbolista de Colo Colo, publicó una carta abierta para celebrar los 99 años que cumple el club chileno.

En su misiva, el exfutbolista llenó de elogios al Cacique y lo que representa en el fútbol chileno, además de sorprender con sus deseos para el futuro cercano.

La carta abierta del Pollo Véliz

Colo Colo, la más grande institución deportiva del país cumple 99 años, no son pocos, es una eternidad. Muchos celebran esta gran instancia entregando más victorias que derrotas, más alegrías que penas y desilusiones. Ese es Colo Colo. El eterno campeón.

Esta mañana regresando de Santiago a Viña del Mar, después de asistir ayer al almuerzo con mis excompañeros del Colo Colo 73, me entrevista la Radio Futuro con mi exdiscípulo Dante Poli y Waldo Ponce exjugador azul. ¿El motivo? Los 99 años de la entidad alba.

1ª pregunta ¿Cuál es su deseo para este Colo Colo?

Respuesta: Deseo que esta vez no salga campeón de la Copa Libertadores ni del Campeonato Nacional. Me creerán que estoy loco, pero lo fundamento por lo siguiente: Primero ambiciono que la Casa se ordene, que la institución este gobernada por dirigentes sensatos, equilibrados, con control de sus emociones y sobre todo razones. No pueden seguir cometiendo tantos desaciertos. Estos dirigentes tuvieron al albo en el abismo del descenso. Nos salvamos angustiosamente para luego emborracharse con una Copa Chile y otro campeonato el 2022. Y con estas congojas, no aprendieron la lección. El club aún no toma el correcto rumbo hacia la modernidad, de una institución modelo y sin zozobras. Las contrataciones para reforzar los planteles han sido erróneas, paupérrimas, con jugadores sin jerarquía, con sospechosos negociados con algunos representantes que han puesto en la vitrina alba a Blandi, Rojas, Valencia, Gaete, Benegas, Lezcano, Ramiro González, Castillo, etcétera. Y uno u otro que se me pueda olvidar Y lo peor de todo, es que no existe una unidad que gobierne a los albos. Hay dos bandos irreconciliables: Mosa y grupo de Ruiz Tagle. Se pelean a dentelladas el poder. Mientras la Corporación Deportiva y Social no corta ni pincha. Y así no se puede avanzar. Estas SAD sociedades Anónimas Deportivas no han cambiado sus reglas desde hace 22 años y en España ya han cambiado cada dos años sus reglamentos. Allá se dan cuenta que las sociedades cambian, las instituciones cambian y por ende, las personas también cambian.

El hincha pensante exige otro camino, al fanático se le adormece con triunfos esporádicos, como esos que despidieron esta semana a sus jugadores con cantos y serpentinas sumando tres derrotas consecutivas. En mis tiempos, perder tres partidos era un sacrilegio, una ofensa a la bandera colocolina, impensable, pues la hinchada y la prensa te reventaban. Pero despertábamos y seguíamos sumando estrellas. Había dignidad y orgullo por la camiseta. No existe quién señale el verdadero camino. La hinchada sufrida que en el país ya estará sumando dos dígitos por la cesantía y mala situación económica, que le cuesta sangre sudor y lágrimas para asistir al Monumental, no soporta más tanta incomprensión. La guinda de la torta fue el regalo de los automóviles a los jugadores, los cuáles posaron sonrientes por el regalo, es cierto es un compromiso publicitario, PERO NO ERA EL MOMENTO OPORTUNO. Piensen señores dirigentes, es una burla, un desprecio al sentimiento verdadero del pueblo colocolino.

Leonardo Véliz Díaz.

Ex jugador de Colo Colo 1973.