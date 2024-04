Johnny Herrera avala las críticas de Zampedri al arbitraje chileno: “Colo Colo se ha visto muy beneficiado en este inicio de campeonato”

Santiago

En la previa al clásico de este sábado entre la UC y Colo Colo, el delantero de los cruzados, Fernando Zampedri agitó las aguas explicitando sus dudas en torno al nivel del referato chileno.

Al respecto, un particular análisis entregó el exportero de la U, Johnny Herrera, en el debate del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports.

“Para mí hay dos versiones. Una, y yo creo que estoy de acuerdo, es con el rival que van a jugar. En Colo Colo no le expulsaron a Maximiliano Falcón como en dos o tres partidos sin ningún problema y no pasó nada. Yo no he visto mucho los partidos de Católica. A grandes no sé si se ha visto perjudicada, pero apunta más a su rival”, expresó Johnny Herrera.

En ese mismo sentido, el referente de los azules apuntó directamente a la actualidad de su archirrival futbolístico. “Colo Colo se ha visto muy beneficiado en este inicio de campeonato con los árbitros, entonces por ahí Zampedri se está colocando el parche antes de”, concluyó el hoy comentarista de TV.