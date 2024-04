Federico Coria hizo añicos el ATP 250 de Bucarest donde Alejandro Tabilo es semifinalista

El tenista argentino Federico Coria se desató en redes sociales en contra del torneo ATP 250 de Bucarest, certamen donde jugó esta semana.

Tras quedar eliminado en segunda ronda ante su compatriota Francisco Cerundolo, Coria no se guardó nada en contra de la organización del certamen rumano.

“Imagínense si lo del torneo de Bucarest pasaba en Sudamérica, no hay luz, ayer no llovió y no se pudo terminar el día. La nave jugó primer turno y Fran segundo hoy porque no había más canchas para jugar todos a la vez, ahora están jugando en contra, si se alarga se suspende”, lanzó.

En esa línea, añadió que “otra cosa es inentendible que Estoril desaparezca y este torneo quede”.

Consignar que el torneo al que se refiere Coria tiene al chileno Alejandro Tabilo como protagonista, ya que después de su victoria sobre el brasileño Joao Fonseca, el nacional disputará las semifinales este sábado frente al húngaro Fucsovics.