“Siempre voy robando”: Gepe comparte la manera en que escribe sus canciones

En el Ciudadano ADN siempre prestamos oído a las novedades de la escena musical chilena. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con el cantautor nacional Gepe, a raíz de su más reciente sencillo Playaplaya.

“Todo nace porque yo voy bastante seguido a Cahuil, cerca de Pichilemu, ya sea en verano o en invierno”, comentó el compositor al inicio de la conversación.

En esa misma línea, el artista ahondó en la influencia que tuvo el mar - y la sensación de introspección que este da - para escribir su nuevo sencillo. “Miro el mar y pienso en quiénes somos y dónde vamos”, aseguró.

“Vengo llegando recién de México y allí los mexicanos me decían ‘pero cómo es que entran al mar y el agua está helada’, y yo decía que eso nos curte y nos identificamos con eso”, relató el artista, quien además confidenció que esta canción la soñó.

“Estaba quedándome dormido y de pronto se me ocurrió la melodía”, relató.

El nuevo single de Gepe y su identidad chilena

Más allá de las sensaciones relacionadas con el mar que Daniel Riveros - nombre real del cantautor - plasmó en Playaplaya, él aseguró que en este trabajo “la letra tiene varias citas”.

“Hay una en particular que me hizo mucho sentido: ‘Y aunque este invierno fue frío, el otro lo va a ser también’. La hice pensando en Paramar, de Los Prisioneros. Es una imagen bien potente para otros países. Sin ir más lejos, los colombianos y los peruanos no viven el invierno de esa manera”, señaló.

Tomando en cuenta lo anterior, Gepe mencionó que “me hace sentido el poder llevar este tipo de escena, que no son solamente postales, sino que son cosas que nos curten y que nos identifican, a otros lados”.

Breve manual de composición con Gepe

“Yo soy melómano antes que intérprete”, aseguró el artista chileno en conversación con ADN, para luego describir la manera en que desarrolla su trabajo, en donde siempre que se puede, plasma sus influencias.

“Mi ocupación principal es captar música, escuchar y leer lo que está sucediendo o lo que dejó de suceder y lo que yo creo que va a suceder musicalmente hablando. Eso para mí es una fascinación y es como inevitable que permee”, explicó.

“Hay una canción que yo tengo que se llama TKM, del año 2015, en donde cito a Carlos Vives con una frasecita. Siempre voy robando la verdad, y en un rato fue tanto que hasta hice un disco de covers en donde aparecen Juan Luis Guerra, Ana Gabriel y Rosalía, etcétera”, dijo.

Gepe estará presentándose este 20 de abril en la Plaza de la Ciudadanía en el marco de la décima versión del MICSUR.