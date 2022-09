En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Gepe en el día de su cumpleaños. ¿El motivo? Para saber los detalles de su nuevo EP “Realismo”.

La conversación comenzó al ritmo del single “Ansiedad”, el que es colaboración con Esteman. Sobre este tema melancólico, Gepe comentó que tiene una cantada media taciturna desde su génesis, en el demo respectivo. “Así se personaliza. Me parece más llamativo así y más real”, aseguró

“Ansiedad es el tercer single del EP, que son cuatro canciones. Hay una primera que se lanzó en febrero y que se llama Las 440, que es una cumbia bien bakán. Luego vino Coquimbo, Mazatlán que es una ranchera gospel, como Ramón Ayala y que la hice junto al David Aguilar”, detalló el popular compositor sanmiguelino.

En esa misma línea, Daniel Riveros – nombre real del cantante – agregó que “hay una cuarta canción que cierra, llamada Los 3s, en honor a la banda y en específico a una canción de ellos, que es Amor violento”.

El realismo según Gepe

El título del EP apela a la realidad, algo que es un concepto que llama la atención del compositor. “A mí me interesan las cosas que son redundantes…La realidad nos golpea y es más que mágica. Es súper cruda, potente e intensa”, aseguró.

Así, el artista comentó que “el título del EP quiere decir que hay un aquí y un ahora”.

Las inspiraciones de Daniel Riveros

La sonoridad del último trabajo de Gepe está marcada por lo latino. Respecto a esto, el cantante comentó que “siempre me he inspirado en la música latinoamericana porque me considero eso: un cantante y compositor latinoamericano a mucha honra desde Chile”.

“Cuando hago cita a estos estilos, no lo hago simplemente por curiosidad. Es porque de verdad la canción nace así y nace de mí. Nunca he podido hacer rock porque no me sale. Pero sí me sale de una manera más orgánica, cosas como las que suenan en este EP”, confesó.