Monsalve y denuncia de alcalde Daniel Jadue sobre impedimento a viajar fuera de Chile: “Esta es una materia que tiene que explicar la Fiscalía”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la denuncia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien mediante sus redes sociales acusó que se le impidió viajar fuera de Chile, pese a no tener medidas cautelares.

Al respecto, la autoridad de Gobierno manifestó que esto “es una materia, a partir de lo que ha publicado el alcalde Jadue, que tiene que explicar la Fiscalía y el Ministerio Público”.

Además, dijo que “no sabemos con certeza si hubo una orden de detención emanada de la Fiscalía y autorizada por un juez de garantía”.

“Por eso creo que lo prudente en esta materia es que sea el fiscal a cargo de la causa quien dé las explicaciones”, añadió.

Finalmente, el subsecretario aseveró que “hay una causa, una investigación. Entiendo que el alcalde Jadue tenía pasaje para salir del país. La razón y los procedimientos que la Fiscalía utilizó para evitar ese viaje, tiene que explicarlo la Fiscalía”.

“Esto es un atentando a la democracia”

Mediante sus redes sociales, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció que se le impidió viajar fuera de Chile.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”, señaló en su cuenta de X.

“Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, afirmó Jadue.

El alcalde de Recoleta se encuentra en pleno proceso judicial por el caso denominado Farmacias Populares, donde se le imputan acciones de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

Pese a esto, Daniel Jadue no posee medidas cautelares que le impidan abandonar el país.