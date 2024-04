Tenso cruce: Alison Mandel enfrentó con todo a Karla Rubilar por defensa a Pablo Herrera

Hace algunas semanas, Pablo Herrera no encontró nada mejor que llamar a “correr balas” a los delincuentes extranjeros. Un debate que alcanzó a dos nuevas figuras: Alison Mandel y Karla Rubilar.

Resulta que ambas estuvieron invitadas al espacio de Vía X Todo va a estar bien, conducido por Eduardo de la Iglesia.

Y ahí abordaron los dichos del intérprete, lo que generó una fuerte discusión entre la comediante y la exministra de Sebastián Piñera.

Todo esto frente al animador y también frente a Christian Pino, periodista y pareja de la militante de Renovación Nacional.

El cruce entre Alison Mandel y Karla Rubilar

Así, fue Rubilar quien lanzó la primera opinión, manifestando que las declaraciones del artista le llamaron la atención, pero que reflejaban un poco el sentir de la gente.

“Él mismo reconoció que hubo una frase que lo enredó, pero también de alguna forma ha tratado de transmitir el sentimiento que tienen algunas personas, pero bien marcado hacia la delincuencia. Yo creo que nunca quiso hacer una distinción del migrante como migrante”, defendió.

Entonces, Mandel replicó de una que “yo creo que sí quiso. Perdón, soy completamente opuesta aquí, pero lo que dijo y redactó fue horrible. Fue súper violento”.

Un instante donde Pino justificó que quizás no lo había dicho con las mejores palabras, respuesta que no fue adecuada para la humorista.

“Pero entonces que no lo diga, porque fue violento, fue con un aire de superioridad, se burló también de las costumbres. Cuando dijo ‘con sus comidas de mierda’. Y eso a mí me pareció muy violento. Fue muy pedante. No sé si se desdijo o quiso decir algo y después dijo otra cosa, porque yo encontré que fue claro igual en su declaración”, expresó.

En ese clima de tensión, Karla volvió a su punto, y manifestó que “yo creo que de verdad él siempre quiso hacer la distinción de delincuentes inmigrantes. Yo no he visto un Pablo Herrera Xenófobo, eso no lo veo de verdad en el Pablo que nosotros conocemos. Yo no he visto un Pablo Xenófobo”.

Finalmente, Karla Rubilar dijo que “he visto un Pablo que está chato, como mucha gente, de la delincuencia que se ha asociado lamentablemente a ciertas migraciones, no a la migración en general. Yo creo que hoy día no es popular decirlo, pero creo que la migración ordenada, segura, regular, hace crecer a los países”, cerrando así el complejo momento con Alison Mandel.