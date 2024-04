“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esto no existiría”: el reclamo de Eduardo Macaya contra Fiscalía por causa de abuso sexual en su contra

Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI Javier Macaya, enfrenta acusaciones serias por abuso sexual contra cuatro menores de edad. En una reciente audiencia de preparación de juicio oral, Macaya emitió una declaración enfática negando todas las acusaciones y alegando un sesgo en la investigación en su contra, insinuando que esta solo existe debido al perfil político de su hijo.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegre que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, afirmó Macaya en su declaración, tras la lectura de cargos por parte de la Fiscalía. Alega que su posición como padre de un prominente político ha influido en el tratamiento de su caso, criticando al Ministerio Público por no realizar acciones investigativas estándar como la incautación de teléfonos o aparatos electrónicos. Según Macaya, esto demuestra un interés más en el sensacionalismo que en la justicia.

“Hasta la fecha el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración , menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es lo más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI que investigar los hechos que motivaron a la denuncia”, dijo el imputado.

Macaya también se refirió a los ataques que ha recibido a través de redes sociales, acusando a ciertos grupos de exponer a los menores involucrados a un escrutinio público indebido y de contribuir a una narrativa que favorece la victimización sin fundamentos sólidos.

La investigación, liderada por la Fiscalía de San Fernando, se originó tras una denuncia hecha por una niña de 12 años que reportó actos de connotación sexual de carácter reiterado. Originalmente, Macaya fue sujeto a prisión preventiva, pero esta medida fue revocada por la Corte de Apelaciones, que en su lugar estableció una fianza de $150 millones.