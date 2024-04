“Exijo respeto para nuestro país”: Presidente Boric emplaza a ministra de Seguridad argentina a entregar antecedentes de presencia de Hezbolá en Chile

El Presidente Gabriel Boric respondió en entrevista con Radio María Reina de Calama a los dichos de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que la organización musulmana de origen libanés Hezbolá tendría presencia en la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá.

“Argentina está en una zona donde hay presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa y otra aliada a Irán, que son Hezbolá que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, también se ha visto presencia en el último tiempo en Iquique, al norte de Chile, el año pasado en Sao Paulo, Brasil, y hace pocas semanas en Perú”, dijo la ministra en conversación con Todo Noticias.

El Mandatario señaló que “es algo que me parece preocupante” y le exigió a la ministra trasandina que “entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al tun tun y a la rápida, sin probar absolutamente nada, porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile, me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones”.

“Chile no ampara a ningún grupo terrorista, en su territorio, ni fuera de él, y todos quienes cometan actos delictuales, actos ilícitos en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente, como en el caso de los asesinatos de los funcionarios policiales en el último tiempo, donde en todos y cada uno de involucrados, hoy día tenemos a los responsables en prisión, pero además, con todos los operativos que estamos realizando permanentemente, en todo Chile para desarticular a las bandas criminarles”, continuó el jefe de Estado.

El Presidente Boric emplazó directamente a la secretaria de Estado, llamado a que “si la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden, en la justicia, y que se comunique con cancillería, pero estas declaraciones por la prensa a mí no me parecen y vamos a hacer llegar una nota de protesta también mediante cancillería”

“Acá yo exijo respeto para con nuestro país”, cerró el Mandatario.