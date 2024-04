“No soy exégeta de ningún parlamentario”: Elizalde niega haber intervenido en elección de la mesa de la Cámara

A tan solo 24 horas de la elección de Karol Cariola (PC) como presidenta de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, las controversias continúan. El foco de las tensiones recientes gira en torno a declaraciones hechas por el vicepresidente de la corporación, Gaspar Rivas (PDG), quien inicialmente afirmó en una entrevista con T13 que el ministro secretario general de la Presidencia, Elizalde, le había ofrecido la vicepresidencia de la Cámara a cambio de su apoyo a la legisladora comunista.

Gaspar Rivas, en un intento por clarificar la situación, se retractó de sus declaraciones iniciales, indicando en redes sociales que no hubo un ofrecimiento directo del ministro Elizalde, sino que la vicepresidencia del PDG estaba contemplada por un acuerdo de las bancadas. “La vicepresidencia del Partido de la Gente estaba considerada, por acuerdo de las bancadas, y mi labor se limitó simplemente a consultarle a la subsecretaría si aquello seguía vigente”, explicó Rivas.

En respuesta, el ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, rechazó haber hecho cualquier ofrecimiento, enfatizando que su rol como parte del gobierno es facilitar el diálogo entre las bancadas, pero son ellas quienes toman las decisiones finales. “Obviamente, el oficialismo, en el marco del diálogo, hizo distintas propuestas. Había firmado un acuerdo. Había propuesto que la vicepresidencia fuera ocupada por un representante del Partido de la Gente,” dijo Elizalde a 24 Horas.

Elizalde también criticó la actitud de quienes cuestionan el proceso, sugiriendo que las acusaciones actuales son excusas que distraen de los temas más importantes que enfrenta la Cámara. Y aseguró que “son las bancadas finalmente las que toman las decisiones”

“No soy exégeta de ningún parlamentario”

“No olvidemos que los mismos que hoy día están criticando esto, hace un par de semanas señalaban que si la propuesta oficialista no era ratificada por la sala de la Cámara, tenía que producirse un cambio en el comité político. Y ahora, después del resultado, plantean lo mismo. Yo creo que finalmente son excusas que no dan cuenta del tema de fondo”, concluyó el ministro.

El ministro Elizalde salió al paso y subrayó que desde el Gobierno no ha habido ningún ofrecimiento. “Yo no soy exégeta de ningún parlamentario, no soy su intérprete. Lo cierto es que él aclaró sus dichos y los precisó. No ha habido ningún ofrecimiento de parte del gobierno”.