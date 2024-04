Diputada Pérez descartó estar preocupada por declaración en caso Democracia Viva: “Estoy bien tranquila y hasta contenta”

En el marco de las indagatorias del caso Democracia Viva, la tarde de este martes la diputada Catalina Pérez (suspendida de Revolución Democrática) se refirió a su comparencia ante el Ministerio Público en donde entregará su declaración en calidad de imputada.

Cabe recordar, que la declaración de la parlamentaria se realizará bajo la arista del Caso Democracia Viva, indagatoria en la que su expareja Daniel Andrade y exasesor Carlos Contreras, fueron formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco relacionado a los contratos de $426 millones de la fundación con el Ministerio de Vivienda de Antofagasta.

Bajo ese contexto, la diputada Catalina Pérez mostró serenidad frente a la prensa, donde aseguró estar “bien tranquila y hasta contenta de que por fin vaya a ocurrir”.

Desde la sede del Congreso Nacional, la parlamentaria manifestó “tal como le había dicho a ustedes, somos los primeros interesados en que esto se aclare. Vamos a aportar todos los antecedentes que tenemos, que no son mucho y ustedes ya los conocen, pero espero poder terminar con esa diligencia esta semana”.

“Esperamos poder dar la declaración lo antes posible”

La diputada fue consultada sobre sus apreciaciones al declarar como imputada en la investigación, ante ello Pérez sostuvo que “me parece propio del desarrollo de la investigación. Se me han afectado determinados hechos y querellas al igual que otras personas a lo largo del caso. Independientemente de la calidad, lo que nos interesa es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que ojalá esto se aclare lo antes posible”.

“Tenemos toda la tranquilidad del mundo, esperamos poder dar la declaración lo antes posible. Tal como lo he señalado en reiteradas oportunidades no tenemos más antecedentes de los que hemos aportado, no hemos interferido de ninguna manera en la suscripción de los convenios, hemos sido muy transparentes con la información que hemos puesto a disposición y esperamos poder terminar con estas diligencias”, cerró Catalina Pérez.

De esta forma, la diputada realizará su declaración durante esta semana, específicamente el día viernes 19 de abril. En tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, hará lo propio este jueves 18 de abril.